《新作》かぶりつきたーーーいッッ♡【ローソン】の「菓子パン」をチェック

スイーツも食べたいけど、お腹を満たすボリューム感も欲しい。そんな欲を満たしてくれること間違いなし！ それぞれのいいとこどりをした【ローソン】の「菓子パン」をピックアップしてご紹介します。どれも大きな口でパクリと頬張りたくなるビジュです。

素朴なビジュにホッとする「ミルクホイップあんぱん」

焼き色からはちょっぴり懐かしさも感じる「ミルクホイップあんぱん」。中には、信州八ヶ岳産牛乳入りのホイップクリームと北海道小豆を使ったこしあんが、たっぷりと詰まっています。おやつはもちろん、朝ごはんにも良さそう。

ナッツの風味と食感が◎「メープルナッツメロンパン」

「めちゃくちゃ美味しい」「オススメ」と、@yuumogu22さんが大絶賛するのは「メープルナッツメロンパン」。食感も楽しめるアーモンド入りの生地で、メープルとマーガリンをサンドした一品です。いつもの菓子パンからランクアップ！ ちょっぴり贅沢をしたい時におすすめです。

ケーキのような構成にキュン！「至福のマロン & マロン」

「至福のマロン & マロン」の、和栗クリームをデコレーションした生地の中には、栗あんと、和栗風味のクリーム入り。商品名の期待を裏切らない、どこから食べてもマロンを味わえる一品です。かぶりつく幸福感もありますが、お皿に移せばオシャレ度も◎ 優雅なカフェタイムにぴったり。

朝・昼・夜もイケる！ 甘じょっぱい「至福のチーズ & チーズ」

クッキーそぼろとチーズクリームをトッピングし、チーズホイップとチーズケーキ風チーズクリームを生地で包んだ「至福のチーズ & チーズ」。@nyancoromochi_sweets_blogさんは、「しょっぱい系チーズと甘い系チーズの絶妙な相性が美味しい」と感想を投稿しています。チーズ好きさんは食べ逃し厳禁かも！？

ラインナップ豊富な【ローソン】の菓子パン。期間限定販売の可能性が高いので、食べたいと思ったら早めに味わって！

writer：Reco.N