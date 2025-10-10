飼い主さんの手にじゃれていた子猫。遊び疲れたのか急に眠ってしまったようで...？可愛すぎる寝顔と突然の爆睡っぷりがたまらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で１万４千回再生を突破し、「ぐっすり眠った」「電池切れ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主さんの手にじゃれて『遊んでいた子猫』が、突然……】

たっぷり甘えたい

YouTubeアカウント『Tiny Kitten』に投稿されたのは、遊んでいた子猫が急に爆睡してしまう様子です。

この日、子猫ちゃんは飼い主さんに優しくなでられていたのだそうです。初めは甘えるように飼い主さんにすり寄っていたという子猫ちゃん。たくさんなでてほしいのか、小さな声で飼い主さんに向かって鳴いていたのだとか。次第にテンションが上がり、飼い主さんの手にじゃれついて甘噛みをしてきたとのこと。

ゴロンと転がりお腹を見せると、飼い主さんにお腹もナデナデしてもらったのだといいます。子猫ちゃんは、飼い主さんの手にケリケリしたり、さらにじゃれようとして体をくねらせたのだとか。

突然の睡魔

しかし飼い主さんの手がほんの少し離れたとたん、子猫ちゃんの目がとろんとし、たちまち眠りに落ちてしまったのだそうです。

突然、電池が切れたかのように眠り出した子猫ちゃん。遊んでいた体勢のままスヤスヤと気持ちよさそうに眠ってしまったのだといいます。安心しきった寝顔があまりにも愛らしく、ほっこりした気持ちになりました。

爆睡！

あまりにも急に眠り出したので、飼い主さんはそっと子猫ちゃんの尻尾に触れてみたのだとか。子猫ちゃんはほんの少しだけ尻尾を振ると、さらに目を細めて深い眠りへと落ちていったのだそうです。

見ているとこちらまで眠くなりそうなほど、見事な爆睡っぷりに癒されました。たくさん遊び、気の向くままに熟睡する子猫ちゃんなのでした。

たくさん遊んで突然眠ってしまった子猫ちゃんの様子を見た多くの方たちから「電池が切れてその場で眠りに落ちてしまうのが本当に可愛い」「可愛くて甘えん坊」「撫でられている間に眠ってしまいました」「愛されている」「可愛さと愛らしさが溢れています」「愛らしい子猫」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、子猫ちゃんたちの愛らしい姿がたくさん投稿されており、可愛くて魅力あふれる猫たちの愛に溢れた生活を存分に見ることができます。

