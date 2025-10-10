FIFAワールドカップ2026出場国紹介 パラグアイ

来年、北中米で行なわれるFIFAワールドカップ2026の出場国を紹介。今回は10月10日に日本が親善試合で対戦するパラグアイだ。

【2010年南アフリカ大会以来の出場】

FIFAワールドカップ2026南米予選で６位となったパラグアイは、４大会ぶり９回目の本大会出場を決めた。最後に出場したのは2010年の南アフリカ大会。ラウンド16で日本と対戦し、PK戦の末に勝ち上がったことを覚えている日本のサッカーファンも多いことだろう。同大会のベスト８がパラグアイ史上最高の成績となっている。



南米予選６位で本大会出場を決めたパラグアイ photo by Getty Images



2023年９月から始まった今大会の予選は、パラグアイにとって厳しいスタートとなった。開幕のペルー戦をホームで引き分けると、第６節まで１勝２分３敗と７位。６試合で３失点と守備は強固な一方で、得点はわずか１と攻撃面は深刻だった。

2024年６月に開催されたコパ・アメリカでは、グループリーグ３戦全敗で敗退。自慢の堅守も８失点と崩壊した。大会後、パラグアイは監督交代を決断。同年８月15日に、コパ・アメリカでコスタリカを率いたグスタボ・アルファロの監督就任を発表した。

アルゼンチン人のグスタボ・アルファロは、ボカ・ジュニアーズやアルセナル・サランディなど、国内クラブを中心に実績を残し、代表はエクアドルとコスタリカを率いてきた。カタール大会の南米予選では、エクアドルを４位に引き上げて本大会へ導いている。

アルファロ監督は堅守速攻スタイルのリアリスト。そんな新監督によってパラグアイは堅守を取り戻した。2024年の予選６試合を３勝３分０敗と無敗で切り抜け、ホームではブラジル（１−０）とアルゼンチン（２−１）を破る金星を挙げた。

2025年もチリに１−０、コロンビアに２−２、ウルグアイに２−０と着実に勝ち点を積み重ねていった。アウェーで臨んだ第16節ブラジル戦は０−１と惜敗したが、ホームで迎えた第17節エクアドル戦に０−０で引き分け、最終節を残して６位以内を確定させて本大会出場権を獲得した。

【堅守をベースに、前線のタレントを生かす】

パラグアイのサッカースタイルと言えば、伝統的な堅守である。南ア大会でも日本はその堅守をこじ開けることができず、PK戦によって敗れた。今予選でも18試合で10失点と、１位通過したアルゼンチンと並んで２番目に少ない失点数で、10試合のクリーンシート（無失点）を達成した。一方で得点は14得点と、６位内で最も少ない数字。少ないチャンスをものにし、固く守りきる堅守速攻は、今大会でも健在だ。

その堅守を支えるのは、今季からプレミアリーグに昇格したサンダーランドでプレーするセンターバックのオマル・アルデレーテ。今予選では14試合に出場し、対人守備の強さと強烈なリーダーシップで守備ラインをまとめ上げる。

攻撃のタレントと言えば、今季ブライトンからリーグアンのストラスブールへ移籍したフリオ・エンシソ。今予選ではケガによって10試合の出場にとどまったが、スピードとテクニックに溢れ、パラグアイの前線で違いを生み出せる若きスターだ（10月の招集はなし）。

そして、今予選で４得点を挙げてチームトップスコアラーのアントニオ・サナブリアも注目だ。バルセロナのカンテラ出身のストライカーで、ボックス内で強さを発揮する。第11節アルゼンチン戦で、逆転勝利への口火を切ったバイシクルシュートの同点弾は鮮烈だった。

今大会も堅守をベースに、前線のタレントを生かした鋭いカウンターでゴールに襲いかかり、前回大会のベスト８越えを狙う。

