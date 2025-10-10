お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（31）が10日未明、自身のX（旧ツイッター）を更新し、同日発売の「週刊スピリッツ」で表紙を務めたことを明かした。



「たぶんこの人生一度のお知らせ」と切り出し「なんと今日10/10発売『スピリッツ』アンゴラ村長が表紙です!!!!!!!!」と報告した。表紙の画像と、同じカットでロゴなどを抜いたショットも掲載している。肩を出して谷間もチラリと見せている。



同誌ではアイドルはもちろん、女優、モデル、女性アナウンサーなどさまざまなジャンルの人々が表紙を務めているが「スピリッツ表紙にたどり着くまでのルートでいちばん変なんじゃないか！」と自己分析。「でも朝起きてコンビニにあるか見に行くの楽しみです！巻頭グラビア写真集にないの8枚くらい入ってます、買ってね」とアピールした。



「スピリッツ」の公式サイトにはインタビュー動画も掲載されており「偉い大人が根回ししたんじゃないかと、そのように踏んでいる、そういう気持ちなんです」と信じられない思いを表現。「人生で二度とないと断言できるような光栄な機会ですので、ありがたく思っています」と感謝した。



アンゴラ村長は今年7月に初写真集「標準体型」を発売し、大きな話題となった。「スピリッツ」のグラビアには写真集の未公開カットも含まれている。



（よろず～ニュース編集部）