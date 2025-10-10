12日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、テレビドラマ化もされた人気エッセー「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」で知られる作家・岸田奈美氏が、夫とともに登場する。



【実際の写真】確かに可愛すぎる！交際の決め手となった、運命の１枚

結婚したのは2023年5月。夫は実家の寺で副住職を務めている。出会いはコロナ禍の2020年、岸田氏の友人が「めちゃめちゃ面白いお坊さんがいるから」と、オンライン飲み会を開いたことだった。パソコンの画面越しに見る夫は「むっちゃ汚いアフロ」で、とてもお坊さんには見えなかったという。当時、夫は京都に住んでいたが、寺を継ぐ前に「東京で大恋愛がしたい」と煩悩まみれの野望を宣言。男女各100人が共同生活を送るソーシャルアパートメントに引っ越すことを決めていたらしい。



初めて2人で会ったのは、神戸が地元の岸田氏が夫の寺へ遊びに行ったときだった。その際、夫が羽振りのいいベンツなどではなくボロボロの軽自動車で現れたことに、人柄の良さこそ感じたが、異性としては見ておらず。一方、夫は岸田氏に対して「明るく面白くかわいらしい」と好印象を抱いていたという。



その後、夫は実際に「東京で大恋愛がしたい」との野望を引っ提げて東京へ。東京の岸田氏宅で友人らと食事会を開いた深夜、夫だけが帰らず「1カ月間住ませてください」とまさかの懇願。聞けば、例の共同生活、200人中100人がねずみ講の会員だったとか。そのことが初日で判明し、もう誰も信じられないと夫は疑心暗鬼に。しかし、ワンルームに住む岸田氏は当然ながら「イヤ」と一蹴。そこで夫はあろうことか「お坊さんに屋根を貸せば徳が積める」とプレゼンしてねばってきた。岸田氏はもう面倒になりつつ「作家という商売は、ねたみそねみもあるかも…」と、徳を積もうと決意する。



こうして恋愛関係にならない約束で居候が始まるも、その3日後に夫が告白してきた。料理のできない夫に、ハンバーグづくりを丁寧に教えたことが決め手になったという。その時は「生まれたてのヒヨコのように恋愛対象を私だと思い込んでいるだけだ」と諭した岸田氏だったが、後日一緒に散歩をした際、夫に撮ってもらった写真が、自分でも「かわいい」と思える映りだったことに気付く。容姿に自信がなく、写真嫌いだったが、夫の前では心を許し楽しそうに笑えていることがわかり、交際を決意したという。



放送を前に、岸田氏は7日、自身のインスタグラムで番組出演を告知。「『新婚さんいらっしゃい！』に出ます！！！夫婦の夢だったので、書類審査と面接を全力で勝ち抜きました！！！」とつづっている。



