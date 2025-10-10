青山景昌が中央大学退学の過去を振り返った

昨季オーストラリア1部パース・グローリーでプレーをしたMF青山景昌。

名古屋グランパスユースからトップチームへ昇格をできず、当時の久米一正GMの勧めで中央大学に進学したが、1年で退学することになった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小西優介／全9回の2回目）

◇ ◇ ◇

小学生6年から名古屋の下部組織に在籍し、ジュニアユース、ユースと順調に昇格も、トップチームには上がれず。しかも昇格見送りというニュースをSNSで知った。すぐにクラブハウスに呼ばれた青山は、久米氏の出身校でもある中央大学に進学することを決めた。

「久米さんが中央大学だったんですよね。中央大学の練習も行ってましたし、セレクションなど受けて明治、筑波と合わせて3つでありがたいことに迷うことができる状況でした。僕のなかで筑波がとても魅力的でした。ただ勉強でついていけるか不安があったのでちょっとそこにビビっちゃって。なんとなく迷ってたらそのときに久米さんに呼ばれて『お前は中央大学に行け』と言われ、迷うことなく決めました」

中央大学に進学した青山だったが、入学からわずか10か月で退学することになった。退学した一番の理由は部内での人間関係だった。「中央大学って寮なんですよ。各部屋にスポーツ推薦で全国から来た人たちが1年生から4年生まで各学年1人ずつの4人部屋でした。だから部屋ごとに全部上下関係がちゃんとしてて、しっかり縦社会があった。

しかもそれで部屋ごとにもルールも違うし、先輩によって緩さなども違う。そのなかで僕の変なプライドや生意気なところが先輩と合わなかった、合わせることができなかった。サッカーがっていうよりも人間関係がしんどかったです」と当時を振り返り、サッカーをやるのは数時間だが、一日の大半を一緒に過ごす大変さを実感したという。

母から言われた「大学だけは出なさい」

中央大学進学からわずか10か月ほどで退学した青山はここでサッカーを辞めようとし、人生をどうしようか考えていたなかで、母親から大学だけは出ておけと言われたのと、兄が在籍したこともあり滋賀県のびわこ成蹊スポーツ大学へ再入学することになった。

「家族の協力や、ユース時代の監督も話をしてくれて、それでびわこに進学することになりました。精神的に何でもいいやと思ったんで、もうサッカー辞めようと思ってましたね。でも、そこでお母さんから大学だけは出なさいって言われて『いや、そんなどうでもいいよ』みたいな。とりあえず大学出ろって言われたんでびわこに行こうみたいな。サッカー部は入るけど気持ち的には切れてました。入った当初は腐った選手みたいな感じでやってましたね」

再入学ということもあり、同学年の選手は全員年齢が1つ下であった。そこでどうしても同年齢で1学年上の選手とつるむことが多くなり、最初は同学年のなかでも気まずさなどがあった。

「最初は敬語の人もいっぱいいましたし、俺もどうしていいか分からなくて。そんなときに曽根くんっていう先輩が『お前、自分と同い年とずっとつるんでてもいいけど、お前が最後まで過ごすのは同じ学年の子だよ。ここはちゃんとコミュニケーション取った方がいいじゃない』って話をされて、『ああ、そうだよな』って。そのときから向き合うようになって、打ち解けていくようになりましたね。それがなかったらたぶんどうなってたか分かんないですね。ずっと浮いているというか、周りからちょっと遠ざけられる存在みたいな」と、現在愛媛FCでプレーするMF曽根田穣の名を挙げ、恩人だと感謝の言葉を口にした。

そこから選手にもサッカーにも向き合うようになった青山が、自身を奮い立たせるため、チームスタッフにある“お願い”をした。「最初はなんとなく楽しくやろうと思ってたけど、その話をされて真剣にやろうって。そこから頑張って試合も出たりとかしてて、2年生に上がるときに、本当に真剣にやりたいから『いい背番号をください』って自分で言いに行ったんですよ。そうしたら後日『お前に10番やるよ』って言われて『えっ、マジですか？』みたいな。周りからもいっぱい言われましたね（笑）」と、2年でいきなりエースナンバーを背負うことになった経緯を明かした。

そして2年から徐々にチームの中心で活躍すると、3年生のときに短期で行ったスペインでリーグ3部のチームからオファーをもらうことになる。（第3回へ続く）

[プロフィール]

青山景昌（あおやま・ひろあき）／1996年10月14日生まれ、愛知県出身。名古屋グランパスユースから中央大学に進学するも1年で退学し、びわこ成蹊スポーツ大学に再入学。22年にJ3福島ユナイテッドに加入も2年で契約満了となり渡豪。NPL（セミプロ）で2シーズンプレー後、日本人としては14年ぶりとなるNPLからAリーグへ個人昇格を果たした。今季はAリーグで5試合の出場にとどまった。（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）