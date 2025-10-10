今夜スタート『フェイクマミー』波瑠＆川栄李奈が禁断の“ニセママ契約”を結ぶ主人公に
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第1話が10日の今夜放送される。
【写真】Snow Manの向井康二が茉海恵（川栄李奈）を支える副社長・黒木竜馬を演じる
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
■第1話あらすじ
薫は東大卒業で前職は大手・三ツ橋商事勤務という輝かしい経歴を持つにも関わらず、転職活動で苦戦を強いられていた。退職した理由を再三問われるが“キャリアアップのため”と一点張りの彼女。だが、三ツ橋商事以上に社格の高い会社はほぼないに等しく、転職エージェントも困り果てていた。
ある日、薫は不採用になったはずのRAINBOWLAB社長・茉海恵から、娘の家庭教師として働かないかと話を持ちかけられる。見るからに元ヤンオーラが漂う茉海恵は、6歳になる非公表の娘・いろは（池村碧彩）を受験させたいと薫に高額の報酬を提示する。
そして迎えた家庭教師初日。茉海恵の前では物分かりの良いいろはだったが、薫と2人きりになった瞬間、生意気な発言を連発。高待遇でも辞める人が続出する家庭教師の裏事情が詳らかになる。
家庭教師の時間を終え、帰宅した薫のもとに茉海恵からの電話が入る。シッターと行き違いになり、いろはが一人で居ると聞いた薫は、急いで茉海恵の家へ。そこには、物が散乱している中で壁に落書きをするいろはの姿が。薫はいろはを制止しようとするが、その惨状を見てある重大な事実に気付く…。
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
