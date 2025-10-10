ニコール・キッドマン、インタビューで離婚を匂わせていた？
19年連れ添ったキース・アーバンとの電撃離婚が明らかになったニコール・キッドマン。離婚申請前に受けた米版VOGUE誌のインタビューで、すでに離婚を匂わせていたようだ。
【写真】結婚19年！ ニコール・キッドマン、夫とのラブラブ2ショットをシェア
ニコールは現地時間10月8日にネット公開されたVOGUEのインタビュー記事の中で、50代の今をどう感じているかと聞かれると、「人生の方向性を分かっているつもりだったのに、実は行先が違うと、何度教えられなければいけないのでしょう」と、皮肉っぽく、後悔に満ち、自信なさげな表情で語ったそう。記者はこの答えから、プライベートに何かあると、ある程度察したそうだ。
そして、自宅のあるナッシュビルでは、親しい女友達に支えられていると話し、「どんな時でも支え合う友情」だと、感謝を込めて言及。人生の浮き沈みと喪失、痛みは、いつでも芸術的プロセスの糧になると語り、「私はそれを演技に込める。それが私の仕事の美しいところ。そうした感情を内に外に爆発させ、処理し、発見することが出来る」と語っていた。
ニコールとキースの破局が報じられたのは、現地時間9月29日のこと。「別れを望んでおらず、関係を修復しようとしていた」と伝えられたニコールだが、報道が出るとすぐに行動を起こし、翌30日に、自ら「和解しがたい不和」を理由に、ナッシュビルで離婚を申請。17歳のサンデー・ローズ、14歳のフェイス・マーガレットの主な親権を求めた。報道によると、キースはすでに自宅を出ており、夏の初めから別居していたそう。キースが別の女性と交際しているという噂もあるようだ。また、中年の危機に瀕したキースが不可解な行動を繰り返しており、離婚もその一つに過ぎないと指摘する向きもある。
