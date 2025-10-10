「天才！」「簡単」「バラみたい」 “カリッとおいしい”さつまいもスイーツのレシピ「食べなくてもわかる絶対美味しいやつ」
秋の味覚さつまいもをおいしく食べる方法がXに投稿され、表示回数722万件超え、19万「いいね！」が付く盛り上がりを見せている（9日午前11時時点）。
【写真】秋の味覚・さつまいもを使ったスイーツ＆サラダ
投稿したのは、神奈川県三浦半島にある農業法人岩崎ファームの公式アカウント（@iwasakifarm）。さつまいもが目にも鮮やかな仕上がりの作り方は以下の通り。
【作り方】
1：さつまいもをスライサーで薄く切る
2：丸めてつまようじで固定する
3：180度の油でこんがり黄金色になるまで揚げ、冷めたらつまようじを取る
4：ハチミツをかけると、カリッと美味しくなる
「スライスしたさつまいもは10分ほど水に浸してアク抜きしてください。えぐみが取れて甘みが引き立ち、見た目もきれいに仕上がります。手間はかかりますが、驚くほど美味しいのでぜひ試してみてください！」と補足情報も投稿していた。
ユーザーから「どうやってここまで薄く切って伸ばすんです？ どんなスライサーを使っていますか？」との質問に、岩崎ファームさんは「まっすぐで細長い芋でやると上手くいきますよ」と返答。スライサーは貝印のオンラインサイトで買える「SELECT100 スライサー （厚み調節機能付）」を使用したと明かしている。
また「これは食べなくてもわかる絶対に美味しいやつ 食べたい…これめっちゃ美味そう」「揚げてハチミツなんて、めっちゃ美味しそう！ 形も可愛いですね 子供が喜びそうなので、作ってみたいな」「爪楊枝の代わりに適当に折ったスパゲティを使えば､安心して食べられますよ」などのコメントが集まっている。このほか「天才!!真似します!!!」「簡単そう」「うわぁーこれ凄いやってみたい」「バラみたい」などの声も寄せられた。
