º£Ìë¤Î¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù20Ç¯Á°¡¢»ö¸Î¤Ç¼ó¤«¤é²¼¤ËËãáã¤¬»Ä¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¤¤ç¤¦10ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¸å11¡§17¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¤¬¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ´ºº¡ª¿·ÃµÄå¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê
¡¡°ÍÍê¼Ô¤ÎÂçºåÉÜ¤ÎÃËÀ¡Ê36¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Å´ËÀ¤ÎÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ë¤³¤È¡×¡£¹â¹»»þÂå¡¢ÂÎÁàÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÎý½¬Ãæ¤ÎÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¼ó¤«¤é²¼¤ËËãáã¤¬»Ä¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÂÎÁà¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎÁà¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ20Ç¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Å´ËÀ¤ÇÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æü¤ËÆü¤ËÊç¤ê¡¢2Ç¯Á°¤«¤éÅö»þ¤ÎÂÎÁàÉô¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤äÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÅ´ËÀ¤Ë¿ôÉÃ¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿¶¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄø±ó¤¤¡£²¿¤è¤ê¡¢Ëãáã¤·¤¿ÂÎ¤È20Ç¯¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö½é¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä´¶³Ð¡×¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£Å´ËÀ¤Ç360ÅÙ²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢º£¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ë¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤Ç¤ÏÅþÄì¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Âç¼ÖÎØ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡´í¸±¤òÈ¼¤¦°ÍÍê¤æ¤¨¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤Èí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤¹¤ë±Ê¸«ÃµÄå¡£¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤é¤·¤¯¡Ö¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡×¤È´õË¾¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸µÂÎÁàÉô¤Î¸ÜÌä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÎÁàÉô¤ÎÀèÇÚ¤äÆ±ÇÚ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃ´Åö¤ÎÀèÀ¸¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£¤³¤³¤Ç±Ê¸«ÃµÄå¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¹Í¤¨¤¿ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤ÊýË¡¤òÌÏ·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖ°ÂÁ´¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖËÜ¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¡×¤ÈÀµ¹¶Ë¡¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î·ëËö¤Ï¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾¾°æ¥±¥à¥êÃµÄå¤Î¡ÖÇú¾Ð¡ª¾®¥Í¥¿½¸¡×¡¢·ËÆóÍÕÃµÄå¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¤Ï¡©¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ´ºº¡ª¿·ÃµÄå¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê
¡¡°ÍÍê¼Ô¤ÎÂçºåÉÜ¤ÎÃËÀ¡Ê36¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Å´ËÀ¤ÎÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ë¤³¤È¡×¡£¹â¹»»þÂå¡¢ÂÎÁàÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÎý½¬Ãæ¤ÎÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¼ó¤«¤é²¼¤ËËãáã¤¬»Ä¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÅ´ËÀ¤Ë¿ôÉÃ¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¿¶¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄø±ó¤¤¡£²¿¤è¤ê¡¢Ëãáã¤·¤¿ÂÎ¤È20Ç¯¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö½é¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä´¶³Ð¡×¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£Å´ËÀ¤Ç360ÅÙ²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç²ó¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢º£¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ë¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤Ç¤ÏÅþÄì¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Âç¼ÖÎØ¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡Ä¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÂç¼ÖÎØ¤ò²ó¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡´í¸±¤òÈ¼¤¦°ÍÍê¤æ¤¨¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤Èí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤¹¤ë±Ê¸«ÃµÄå¡£¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤é¤·¤¯¡Ö¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡×¤È´õË¾¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸µÂÎÁàÉô¤Î¸ÜÌä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÎÁàÉô¤ÎÀèÇÚ¤äÆ±ÇÚ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃ´Åö¤ÎÀèÀ¸¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£¤³¤³¤Ç±Ê¸«ÃµÄå¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¹Í¤¨¤¿ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤ÊýË¡¤òÌÏ·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖ°ÂÁ´¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖËÜ¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¡×¤ÈÀµ¹¶Ë¡¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î·ëËö¤Ï¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾¾°æ¥±¥à¥êÃµÄå¤Î¡ÖÇú¾Ð¡ª¾®¥Í¥¿½¸¡×¡¢·ËÆóÍÕÃµÄå¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¤Ï¡©¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£