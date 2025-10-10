【きょうから】スタバにハロウィン到来、“黒猫フラペ”にかわいすぎるグッズが続々登場
スターバックスにハロウィンシーズンが到来。『アサイー ベリー フラペチーノ』（通称：黒猫フラペチーノ）をはじめ、『アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー』や、さらに黒猫やゴーストがあしらわれた、ハロウィン限定グッズがきょう・10日より全国の店舗に登場する。
【画像】たまらん…！ベアリスタも”いたずらな黒猫”に大変身したグッズ
『アサイー ベリー フラペチーノ』（Tallサイズのみ730円／税込・店内価格）は、アサイーにラズベリー、カシス、ブラックベリーを重ねたフルーティーなベースに、ブラッククランチを加えた構成。トッピングには猫耳を模したチョコレートとブラックショコラソースを使用し、まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているような見た目に仕上げた。ショコラソースはカカオの深みとベリーの酸味が調和し、味わいにもこだわった。甘酸っぱいアサイーベリーとザクザクしたクランチの食感を組み合わせた、秋にぴったりのビバレッジに仕上がった。
『アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー』（Iced・Tallサイズのみ590円／税込・店内価格）も発売される。アサイーベリーの甘酸っぱさとブラックティーのまろやかな渋みを組み合わせ、そこにゆずとシトラスの香りを加えた爽やかな仕上がり。果肉入りのシトラスが飲むたびに香り立ち、フルーティーながら落ち着いた余韻を楽しめる。
さらに、ドリンクとともに楽しめる“いたずらな黒猫”モチーフのグッズコレクションも登場。黒猫がカップに隠れたり「MEOOW」と鳴いたりするユーモラスなデザインのタンブラーやマグ、ベアリスタなど多彩なアイテムが揃う。ハロウィン限定のビバレッジとともに、遊び心あふれる黒猫たちが店内を彩る季節となりそうだ。
