トランプ大統領がアメリカメディアに対し「歴史的勝利」と語ったということです。日本時間の9日朝、SNSでパレスチナ自治区ガザ地区をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスが和平案の第一段階に合意したと明らかにしました。

これまでも和平に向けた動きがあったものの、戦闘開始から2年が過ぎても、実現していませんでした。今回はこれまでと何が違うのか、小栗泉・日本テレビ特別解説委員の解説です。

■合意の大きな要因“トランプ大統領の圧力”

今回は最も停戦に近づいていると、アメリカ政治に詳しい小谷哲男・明海大学教授は指摘します。

というのも、今回の合意の大きな要因として、トランプ大統領がイスラエル側に圧力をかけたことがあるとしています。

そのきっかけとなったのが、先月、イスラエルのネタニヤフ首相が中東カタールでハマスの幹部を殺害する計画を企てたこと。失敗に終わったものの、今、カタールと良好な関係にあるトランプ大統領としてはイスラエルに“メンツをつぶされた”格好です。

こうした事情もあり、トランプ大統領がハマスだけでなくイスラエルにも圧力を強めるとかじを切って、和平案の合意に至ったということなんです。

第一段階では、イスラエル軍はガザ地区の大半の都市から撤退すること、ハマス側は人質全員を解放することなどで合意に達したといいます。

――今回、第一段階ということは第二段階もあるということですよね？

今後、第二段階では「ガザ地区の戦後統治」について話し合われるとみられます。

この和平案の第一段階ですが、イスラエルはすでに署名したことを明らかにし、日本時間の9日夜に開く閣議で正式に承認した後、24時間以内に停戦に入るとしています。

■戦闘終結には課題も

ただ、戦闘終結の実現にはまだ課題があります。

中東情勢に詳しい田中浩一郎・慶応義塾大学教授は、双方の譲れないポイントとして、イスラエル側はハマスが武装解除し、今後、ガザ地区に関与しないこと、ハマス側はガザ地区からイスラエル軍が完全撤退することを要求し、ハマスがガザ地区の統治への関与を続けるとした上で、武装解除をしないとしていますが、今後、戦闘が再開され和平案が崩壊する可能性もあると指摘しています。

■トランプ大統領“ピースメーカー”印象づけか

――トランプ大統領が10日に中東に向けて出発するという動きもあるようですが、どんな狙いが？

トランプ大統領としては、現地で調印式のようなセレモニーもあるだろうし、解放された人質の家族に囲まれている様子を報道してもらうことで、自らを“ピースメーカー”として印象づけ、以前から強く望んでいるノーベル平和賞につなげたいという思いは、当然あるだろうと小谷教授は話していました。

この2年でガザ地区では6万7000人以上が亡くなっていて、生き残った人も飢餓や物資不足で極限状態に追い込まれています。一刻も早い和平の実現が望まれます。

（10月9日放送『news zero』より）