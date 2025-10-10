遺言できる内容は主に「相続」「身分」「財産処分」の3項目。遺言書で効力を発揮する内容と“効力はない”が伝えておきたいもの

自らの死後を考えたとき、遺言書を残したいと思う人もいるだろう。



遺言書は、残すことで特定の相手に相続させたいなど、遺言者の意思に基づいた遺産分割ができるようになるという。



では、どのような内容が遺言として認められるのだろうか。



相続に関する手続きに詳しい、曽根恵子さんが監修した『一番わかりやすい！【図解】相続・贈与のすべてがわかる本』（扶桑社）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

遺言できる内容を知ろう

【余計な争いを避けるために配慮のある遺言書を】

財産があり、相続人が複数いる場合、それぞれが権利を主張し合えば、揉め事や争いの原因になりかねません。遺言制度は、被相続人の死後、そうした争いが起こらないようにするために、生前から相続の方法を明確に決めておける制度です。

相続は相続人同士の関係が良好であっても財産の分割で揉め事が起きるなど、一筋縄ではいかないケースが多々あります。また、家庭事情が複雑であれば利害関係で争うなど、なおさら深刻な事態に陥ることもあります。

揉め事を回避し、スムーズに相続を行うために作成される遺言書ですが、書き方に不備があったり、あいまいな表現があると手続きができないこともあります。

よって、そのようなことにならないよう専門家に相談しながら作成することが望ましいでしょう。相続で揉め事になるのは故人の意思が見えず、相続人が自己主張をすることが要因です。余計な争いを回避するためにも配慮のある遺言書を作成しましょう。

遺言すると効力を発揮する内容

【遺言できる内容には決まりがある】

被相続人＝遺言者が遺言書で残せる意思表示は、

（1）相続に関すること

（2）身分に関すること

（3）財産処分に関すること

に集約されます。なお、これらの意思表示の効力が及ぶ範囲はある程度決められています。

（1）相続に関すること

・相続人の廃除または廃除の取り消し

・遺産分割方法や相続分の指定

・遺産分割の一定期間禁止

・相続人間の担保責任の指定など

（2）身分に関すること

・未成年後見人または未成年後見監督人の指定

・遺言執行者の指定もしくは指定の委託

・子どもの認知

・祭祀承認者の指定など

（3）財産処分に関すること

・相続人以外への財産の遺贈

・信託の設定

・一般財団法人の設立

・生命保険の受取人を指定

・寄付行為

・遺贈が無効となった場合の財産の帰属など

法的に効力はないが伝えておきたい意思

遺言書には「葬儀は身内だけで」「兄弟は仲よく」といった内容を「付言事項」等で記すこともできます。法的な効力はありませんが、相続を円満に進めるうえでこういった遺言者の意思が役立つことも多々あります。

【遺言書が法的な効力を持つ3つの項目】

被相続人＝遺言者の遺言は、法的に効力を持たせられるものが決まっています。

おもな分類として遺産の分割に関する意思を伝える「相続」、相続人とそこに関わる人を指定する「身分」、財産の使い道について伝える「財産処分」の3つがあり、相続人の廃除、遺産分割方法の指定、未成年後見人の指定とった内容は遺言書の中に記載することで効力を発揮します。

遺言書は誰に相続させるかを決める中で法定相続人の状況を把握する効果もあります。認知している子どもや行方不明となっている相続人がいる、援助が必要で財産を多めに分配したい相続人がいるといった意思を明確にし、円満な相続を目指しましょう。

また、寄付や財団法人の設立なども遺言書で明言すれば、進められるケースがあります。

残しておいたほうがよいおもなケース

【さまざまな事情により遺言書を残す場合も】

遺言書は財産の分配がおもな目的として作成されます。



家族間でトラブルを抱えている場合や、そもそも相続人がいない場合などは、自分の財産の行方を明確にさせるために遺言書を残したほうがよいでしょう。

■被相続人について

独身：

独身で子どもがなく、親か兄弟姉妹が相続人になる場合

子がいない：

結婚しているが子どもがなく、配偶者と親か兄弟姉妹が相続人になる場合

相続人がいない：

独身で子どもがなく、親も兄弟姉妹もいない場合

再婚・認知：

先妻・先夫の子どもと後妻・後夫の子ども、認知した子ども等がいる場合

代襲相続人：

子どもや兄弟姉妹が先に亡くなり、代襲相続人がいる場合

不仲：

家族間ですでに争いを抱えていたり、対立している場合

相続人の排除：

財産を与えたくない相続人がいる場合

行方不明・海外移住：

相続人が行方不明の場合や、海外移住で手続きが複雑になる場合

■遺産分割などについて

贈与：

すでに贈与した財産を明確にしておきたい場合

寄与：

介護や事業に従事してくれた人がいる場合

使用貸借・同居：

相続人が同居していたり、使用貸借している不動産などがある場合

遺産分割：

相続人に特定の財産を与えたい場合や、逆に与えたくない場合

援助：

援助が必要な相続人に財産を多く与えたい場合

事業継承：

同族会社や個人事業者で、後継者に財産を与えたい場合

遺贈：

相続権のない孫や嫁、兄弟姉妹、第三者に遺産を与えたい場合

寄付：

寺、教会、公共団体等に寄付する場合

【遺言書の発見が遺産分割協議に影響】

相続人による遺産分割協議をしたあとで遺言書が見つかった場合でも、相続人全員の合意があれば協議内容が有効化されます。しかし1人でも遺言書に沿う人がいた場合、協議は無効化されます。

監修：曽根恵子

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士（R）。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』、『家じまい・墓じまい・相続［ 図解］実家問題がすべて解決する本』（扶桑社）などがある。