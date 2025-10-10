​「大学受験」は10台における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学に行けば、成田い職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。一方で、「学歴」だけで人生の成功が約束されるものではありません。

本記事では「学歴だけではなく、大人になってからもなぜ学びが必要なのか」をテーマに『学びをやめない生き方入門』（テオリア）の著者であり、立教大学経営学部教授の中原淳氏と『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』の著者である、wakatte.TVのびーやま氏への特別対談をお届けします。（構成：藤田悠［テオリア］／撮影：Akifumi Shintani）

【お悩み相談】

もっと学びたいけれど、Fラン大出身です。やっぱり勉強が得意じゃないと、大人になってからも学べないんでしょうか？（30代・男性）※1

「Fラン出身者」が学ぶのはシンドい…？

びーやま氏（以下：びーやま）：今回のように「Fラン大出身」の大人が、そのまま勉強に苦手意識を感じて学べないみたいなケースをよく聞くのですが、中原先生はこのことについてどう思われますか？

中原淳（以下、中原）:「Fラン大出身だと、大人になってから学べない」ということですよね。結論から言えば、そんなことはないと思います。「Fラン大出身だと、もう一度、大学受験するのが不安」ならわかります。しかし、そうじゃないですよね。「学ぶ」なんですよね。ならば、大丈夫です。

ちなみに、まず確認したいのですが、そもそも「Fラン大」の定義はどのようなものなのでしょうか？ Fラン大の学術的定義は存在しません。ふわっとした議論をしたくないです。

びーやま：おっしゃるとおり、あくまでも俗語です。一般に、名前さえ書けば入れるボーダーフリーの大学が「Fランク大学」と呼ばれたりします。偏差値で言うと「35未満」とかです。

中原：なるほど。定員割れして入学しやすい大学を、ふわっと「Fラン大」と呼んでいるのですね。びーやまさんは、この相談についてどう思いますか？

びーやま：そうですね。この相談者さんのように、大人になってから「もっと学びたい」と思うのはすばらしいんですけど、現実的にはやっぱりFラン大出身者が大人になってから学ぶのは、「学ぶ習慣」がないだけに、けっこうシンドく感じてしまうというのはあるんじゃないと。

