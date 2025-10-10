平戸市が今年6月に認証された「まちごとホテル」＝「アルベルゴ・ディフーゾタウン」。

その取り組みについて説明します。

「アルベルゴ・ディフーゾ」はイタリア発祥の観光モデル。

直訳すると「分散型ホテル」という意味になります。

ひとつの大きなホテルを建てるのではなく、今ある「空き家」や、「歴史的建造物」を活用しながら、

フロントや客室、食事処などの機能を “まちなか” に分散させることで、

日常の暮らしに“溶け込む”宿泊体験を実現します。

「人口減少」や「空き家問題」の解決策としても注目されているアルベルゴ・ディフーゾ。

地域住民の生活を守りながら、観光振興を進められるのも大きなメリットです。

去年、平戸市が自治体として世界で初めて「アルベルゴ・ディフーゾタウン」に認証されました。

新しい地域活性化の観光モデルとして、期待されています。

こうした古民家や空き家を活用した “まちごとホテル” の取り組みが、観光と地域の未来を切り開こうとしています。

◆まち全体が宿泊施設に…!?

今年4月にお披露目された「The 曜」は、200年ほど前に建てられた米蔵を改修してオープンしました。

（設計デザイナー 川西 康之さん）

「曜は、入口のこちらがアルベルゴ・ディフーゾの玄関、フロントでございます」

曜には、総合受付や客室が配置され「まちごとホテル」の拠点に。

平戸市のグルメを楽しめるカフェや、ギフトショップなどの機能も備えています。

（黒田 平戸市長）

「近代的なデザインと古き伝統の趣がうまく混ざった、大変居心地のいい宿泊施設ができたと思って感動している。町全体が、本当におもてなしの空間に包まれることを期待している」

曜の客室は、「山」と「海」のメゾネットタイプの2室があり、光と風が通る心地よい設計に。

地元 生月島のガラス工房が手掛けるステンドグラスを使用するなど

“和の趣” と “現代的なデザイン” が融合した空間です。

その客室から城下町を歩くこと、100メートルあまり。

足湯、うで湯が楽しめる休憩ポイントから階段を上がったところが、平戸藩主 松浦氏の屋敷だった建物を改修した、朝食会場「眺望亭 寅の月」です。

ここでは、平戸市の食材をふんだんに使用した食事を提供。

すべての座席から平戸城を眺めることができ、まちの景色とともに、朝ごはんを堪能できます。

（平戸市観光課 見井田 誠 係長）

「ひとつの建物の中で完結するというわけではなく、観光客の流れがそこから地域に波及していくことで、そこで出会う平戸の人や歴史、風土の魅力を感じながら旅行を楽しんでいただくことが、アルベルゴ・ディフーゾの最大の魅力」

◆直面する人口減少＆空き家問題

平戸市が推進する「アルベルゴ・ディフーゾタウン」。

背景にあるのは、空き家などの問題です。

（平戸市観光課 見井田 誠 係長）

「この取り組みを通じて平戸の課題である人口減少の問題、空き家、空き店舗の課題解決など地域活性化につながればと考えている」

平戸市の人口はここ50年で半数にまで減り、約2万7000人に。

市内全体の14％にあたる約1680戸の空き家があり、今後さらに増加が見込まれています。（2021年度末時点）

こうした状況を受け、市では古民家や空き家の宿泊施設化、店舗化へのサポートを進めてきました。

そのサポートを受けながらホテルの開業準備を進めているのは、オランダ出身のフロライク・レムコーさん。

（オランダ出身 フロライク・レムコーさん）

「4つの部屋がある。こっちが海側で海をきれいに見渡せるところが、この部屋の一番の魅力」

◆平戸を愛するオランダ人がプロデュース

平戸島の北部、田助港に面する町にある「Sumiya heritage hotel」。

この建物は明治後期に建てられ、船問屋などに使われていた国の登録有形文化財です。

11年前の購入当時は、瓦や床などの劣化が進んでいましたが、地元の人の協力も得ながら10年以上かけて改修。

歴史を感じられるデザインにこだわりました。

（フロライク・レムコーさん）

「有形文化財として古く残っている場所はちゃんと残しつつ、ヨーロッパのものを取り入れて、歴史的なモノと近代的な洋物を織り交ぜて完結するような部屋作りを心掛けた」

高校生のとき、留学で初めて日本に…。

その後、イギリスの大学で観光学と日本文化を学び、平戸市の国際交流員として約18年前に来日しました。

（フロライク・レムコーさん）

「こんなに長くいると思っていなかった。風景すごく好きだし、文化も深いし、歴史も深いし、食事もおいしいし、なんかそういう要素がいっぱいあってもちろんいいが、人が合わないと絶対こう住めない。やっぱり結局（平戸市民の)人柄かなと思う」

平戸に惚れたレムコーさんのこだわりは、客室以外にも…。

（フロライク・レムコーさん）

「ここでビールを飲んでも最高。日本の最西端だけど、目の前に海があって、いろんな船がずっとここを通る。世界とつながっている感じがあって、閉鎖感がなくてすごくいい場所」

10月末の開業を目指すレムコーさんですが、4つの客室の掃除や宿泊予約サイトの開設など、やるべきことは山積みです。

（フロライク・レムコーさん）

「作られたときのこだわりや、歴史的な背景を楽しんでもらいたい。何回行っても何か楽しい、会える人がいるなど、思い出の場になればいい。そういう(人と人との)懸け橋になる場所にしたい」

“暮らしの中に泊まる” 新たな旅のカタチ。

平戸市が描く未来は、地元に住む人と観光客をつなぐ、新たなステージに向かっています。