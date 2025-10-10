ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

無限にタスクが湧いてくる

「考える時間がない」

「ちゃんと考えてから取り組みたいのに余裕がない」

そう感じながら、今日も予定表をびっしり埋めていませんか？

会議、チャット、電話、資料作成。

気づけば一日が「タスク処理」で終わっている。

現代のビジネスパーソンの多くは、思考する暇すら奪われているのです。

『WHITE SPACE』（東洋経済新報社）の著者ジュリエット・ファントはこう語っています。

「だからみんな、夜や週末、早朝、子どもが寝た後に捻出した拷問のような時間で働いている」

「考える時間」が“恥ずかしい”時代に

一昔前なら、オフィスの座席に深く腰を下ろし、窓の外を眺めているリーダー（私も当時はよくそうしていた）を見て、周りは「これはあのリーダーにとってのゴールデンタイムだ。きっとビジネスの未来について考え、会社のストーリーを描いているんだ」と思ったかもしれない。だが今は違う。

――『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』

今では、静かに物思いにふける時間すら、「サボっている」と誤解されてしまいます。

けれども、考える時間を奪われた職場に、創造性は生まれません。

“静けさ”の中でこそ、次の一手が見えてくるのです。

「静けさ」は最高の武器になる

優れたリーダーやビジネスマンは、スケジュールを埋め尽くすのではなく、あえて“静かな時間”を確保します。

飛行機での移動時間や、朝のひととき。

誰にも邪魔されない時間に、彼らはアイデアを磨いているのです。

思考の静寂から生まれるのは、行動の力。

「立ち止まって考える」ことは、停滞ではなく、前進への準備なのです。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集し作成しました。）