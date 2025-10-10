²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡Ö»àË´³ÎÇ§½ñ¡×¤ÎÉ®À×¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¡×¡ÄÏ¡ÃÓ·°»á¤¬¸ì¤ëËÌÄ«Á¯¤Îµ¶Áõ¹©ºî
2002Ç¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¡ÖÙÇÃ×Èï³²¼Ô8¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«»¦¡×¤È¤¹¤ë»àË´³ÎÇ§½ñ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦Ï¡ÃÓ·°¤µ¤ó¤¬¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÉ®À×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÙÇÃ×Èï³²Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÏ¡ÃÓ¤µ¤ó¤¬¡¢ËÌ¤Î¹©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡ª¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ï¡ÃÓ ·°¡ØÆüËÜ¿ÍÙÇÃ×¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¡Ö»àË´³ÎÇ§½ñ¡×¤Ë
æ«¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿
¡¡²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¡¢2002Ç¯9·î¡¢ÆüËÜ¤«¤é»ö¼ÂÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢Ê¿¾í49¹æÍ½ËÉ±¡¡ÊÀº¿À²ÊÉÂ±¡¡Ë¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤¿¡Ö»àË´³ÎÇ§½ñ¡×¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¿ÍÙÇÃ×Èï³²¼Ô¶â±ÑÃË¤µ¤ó¤¬²£ÅÄ¼¢¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤Ë°¸¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ê»æ¡¢ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡Ö»àË´¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è·Ð°Þ¤Î¡ÖÊó¹ð¡×¤Ê¤É¤òÆüËÜÂ¦¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö»àË´³ÎÇ§½ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢ºîÀ®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¿¾í49¹æÍ½ËÉ±¡¡×¤È¤Î»ÜÀßÌ¾¤È°õ¤¬²¼Íó¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¡Ê1¡ËÌ¾Á°¡§¥ê¥å¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¥¯¡Ê2¡ËÀÊÌ¡§½÷¡Ê3¡ËÀ¸Ç¯·îÆü¡§1964Ç¯10·î5Æü¡Ê4¡Ë»àË´Æü¡§1993Ç¯3·î13Æü¡Ê5¡Ë½»½ê¡§Ê¿¾í»Ô½ç°Â¶è°èÂçÍÛÎ¤¡¡¿¦¼ï¡§ÉÞÍÜ¡¢¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ç¤Îµ¶Ì¾¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥ê¥å¡¦¥ª¥¯¥Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1987Ç¯11·î¤Ëµ¯¤¤¿Âç´Ú¹Ò¶õµ¡ÇúÇË»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¡¦¶â¸É±¤¬ÆüËÜ¿ÍÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«¶¡¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÂç¤¤¯Áû¤¬¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¥ê¥å¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¥¯¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤»ä¤ÎºÊ¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿É®¼Ô¤ÎºÊ¤ÏÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î±üÅÚÍ´ÌÚ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤âÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¶â¸É±¤Ë¤è¤ëÈëÌ©Î®½Ð¤ò¶²¤ì¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤«¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤Îµ¶Ì¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
