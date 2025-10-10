厚生労働省は２０２６年度、心身の苦痛を取り除く緩和ケアを腎不全患者が受けやすくする体制整備に乗り出す方針を固めた。

医療関係者向けの研修会開催や在宅医療ができる地域作りを進める。がん患者が中心だった緩和ケアの対象をがん以外にも広げたい考えだ。２６年度予算の概算要求に１億円を計上した。

腎不全が進行した場合には主に、人工透析で老廃物や余分な水分を取り除く治療を行う。高齢の患者や、心臓病などの持病のため透析により症状がかえって悪化する際などには、透析の中止を選ぶ場合がある。

透析を控えると、老廃物や水分がたまり、息苦しさやだるさ、痛みなどの症状が出て、やがて亡くなる。薬などにより終末期の苦痛を和らげる緩和ケアの重要性を専門家が指摘しているが、十分な知識や技能を持ち、支える人材が不足している。腎不全と診断された時からの心身の不調への対応も求められている。

厚労省は関連学会が作成した指針に沿って、病院や自宅にいる腎不全患者の緩和ケアを進められるよう医療従事者向けの研修を行う。さらに、自宅や介護施設で緩和ケアを受けやすくするため、訪問看護師育成や、医療機関や介護施設などが連携する仕組み作りを進める。対応できる医療機関の一覧をウェブサイトで公開することも検討している。