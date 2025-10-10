きょうは西日本を中心に広い範囲で晴れて、東日本や北日本も日の差す時間がありそうです。東日本や北日本はこの時季らしい陽気ですが、西日本では30℃近い所もあるでしょう。台風23号が近づく沖縄や奄美では次第に風が強まりそうです。

西日本は朝から晴れる所が多い見込みです。東日本や北日本は雲が多めながら、日中は日の差す時間があるでしょう。ただ、夜は北陸や紀伊半島などで雨の降る可能性があります。台風23号の北上に伴って、沖縄や奄美も夜は雨が降りやすくなりそうです。

日中の気温はきのうと同じか少し低い所もありますが、西日本は平年を上回る陽気で、30℃近い所がある見込みです。名古屋は26℃と、暑さが和らぎそうです。関東から北日本はこの時季らしい陽気で、東京で24℃の予想です。札幌は15℃と、平年を下回り、風がひんやりと感じられるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :15℃ 釧路 :15℃

青森 :19℃ 盛岡 :20℃

仙台 :20℃ 新潟 :22℃

長野 :23℃ 金沢 :23℃

名古屋:26℃ 東京 :24℃

大阪 :27℃ 岡山 :27℃

広島 :28℃ 松江 :25℃

高知 :30℃ 福岡 :29℃

鹿児島:31℃ 那覇 :33℃

台風23号はあすにかけて、沖縄や奄美に接近するおそれがあります。そのあとは進路を東よりに変えて、月曜日ごろにかけて西日本から東日本の南の海上を進む見通しです。

あすは台風から離れた東日本も広い範囲で雨となり、関東は気温が上がらず、北風が冷たい一日になりそうです。月曜日は台風23号が再び伊豆諸島に近づくおそれがあります。最新の情報をご確認ください。

この台風が離れていったあとは各地で秋らしくなっていき、火曜日の朝は東京で15℃まで下がり、札幌は5℃と冷え込むでしょう。