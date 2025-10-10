伊勢丹の紙袋柄スーツがトレードマークのお笑いコンビ・COWCOWの多田健二さん。ずっとそのスーツを着ている印象ですが、実はM-1で3年連続準決勝止まりだったときに一度、脱いだ過去があります。しかし先輩たちの助言で再びスーツを着出すと…、奇跡のような快進撃が始まりました。（全3回中の1回）

【写真】「12年ぶりに65万円で新調」とニュースになった！3代目のスーツ姿の多田さん（7枚目/全10枚）

たまたま選んだ派手なスーツで「つかみ」が誕生

── COWCOWといえば、「伊勢丹の紙袋柄」スーツ、海外でも大ブームになった「あたりまえ体操」など、印象的な姿が思い浮かびます。漫才にとどまらず、コント、ものまね、ギャグ連発と活躍の場を広げていますが、全国に知られるまでの経緯は？

多田さん：1993年、中学・高校と同級生だった善し（よし）とコンビを組み、大阪で新人賞を3つとって、2001年に満を持して上京しました。ちょうどオープンしたばかりの「ルミネtheよしもと」に出ることになったのですが、善しから「東京はボケとツッコミがひと目でわかったほうがいい」と言われ、派手な服を探しに原宿の竹下通りに行ったんです。

ビジュアル系バンド向けのお店で「派手で、いいやん」と、僕の目を引いたのが例のスーツです。それを着て初ライブに出たら、お客さんほぼ全員がアンケートに「衣装が伊勢丹の紙袋にしか見えない」って書いてて…。当時、大阪から上京したばかりなので、僕らは百貨店の伊勢丹を知らなかったのですが、調べたらたしかに紙袋にそっくり。「これはいいこと聞いた！」と（笑）。

デビューから数年の20代前半、COWCOWは大阪で数々の新人賞を受賞（左側が多田さん）

──「派手」という理由でたまたま選んだスーツが、そこまでお客さんの心をつかむとは！

多田さん：その年から始まった漫才師の日本一を決める「M-1グランプリ」の第1回大会でも準決勝まで進んだので、満を持して漫才のつかみで初めて「どーもー、伊勢丹の紙袋でーす」と言ったんです。そしたらドカンとウケて！でも「伊勢丹の紙袋」でつかみ過ぎたというか、つかみが笑いのピークになってしまい、その後はそれ以上ウケない。漫才をはじめても、僕の衣装を見てお客さんがザワザワ笑っている感じが続いて…。結果、決勝に進めませんでしたが。

スーツのおかげもあって、このときから上り調子だったのですが、翌年もその翌々年も、M-1は3年連続の準決勝止まり。当時の出場資格はコンビ結成10年目までだったので、3回目を最後に出場できなくなりました。

「伊勢丹柄スーツ」を脱いだ日

── せめてもう1年あれば…と悔しい気持ちがあったでしょうね。

多田さん：ドン底に突き落とされましたね。やっぱり、M-1で決勝に進んだコンビは仕事が増えて、どんどん売れていくんですよ。それを横目に見ながら、自分たちは仕事が減っていくわけですから、相当へこみました。M-1に出られなくなったことで、その後、ものまねやギャグを考えたり、「キングオブコント」に出たり、また、善しとお互いに「R-1グランプリ」に挑戦しました。

── 仕事が減って、ご自身に変化はありましたか？

多田さん：M-1が3年連続準決勝止まりだったので、つかみで使っていた伊勢丹の紙袋柄スーツも自分の中で飽きてしまって着るのをやめたんです。かわりに、流行りのジャケットを着たり、ネックレスをつけたりして、おしゃれ路線に変更していきました。

今田さんたちのあと押しで再びスーツを着たら…

── 伊勢丹の紙袋柄スーツをやめた時期があるとは知りませんでした。今は再びそのスーツを着続けていますが、きっかけはなんだったのですか？

多田さん：2007年に『やりすぎコージー』という番組の「劇場番長」という、テレビにはあまり出ないけど、劇場を沸かせている芸人を取り上げる企画に呼んでもらったんです。MCの今田耕司さんから「COWCOWはネタはいいし、実力もあるのに惜しい。後はタカアンドトシみたいに衣装（の工夫）みたいなことちゃうか？」と言っていただき、もう1度、伊勢丹の紙袋柄スーツを着てみようと思いました。ちょうど、後輩のパンクブーブー・黒瀬くんも「伊勢丹柄スーツ着ないんですか？多田兄（にい）らしくていいと思うんですけどね」と、勧めてくれていて。

2014年に大ヒットしたあたりまえ体操（左側が多田さん）

まわりがそんなに言ってくれるなら、「また着てみよう」という気になったんです。とくに相方に相談したわけではありませんが、もし、相談していたとしても反対しなかったでしょう。

── 数年ぶりの伊勢丹の紙袋柄スーツ復活。再び着始めた2008年以降、風向きが変わり、キングオブコントでは準決勝、R-1グランプリではコンビのおふたりとも決勝に進出、と結果を残しましたね。

多田さん：『やりすぎコージー』を見ていたフジテレビのスタッフさんが声をかけてくれて、『爆笑レッドカーペット』でも、劇場番長として出演しました。そのとき、久しぶりに「伊勢丹の紙袋でーす」と、登場したんです。そこから、また少しずつテレビ出演や仕事が増えて上り調子になりました。これをきっかけに、今に至るまで伊勢丹柄スーツを着続け、現在、スーツは3代目を着ています。

「伊勢丹柄スーツ」で快進撃を続けたCOWCOWのおふたり。近年では「あたりまえ体操」が大ブレイクしたことで記憶に新しいですが、実はこのネタ、先にヒットしたのは韓国のお笑い番組だったそう。日本だけでなくアジア各国でも話題を呼び、インドネシアでは「アーティスト」扱いで、同国No.1のロックスターと楽屋が同室という超VIP待遇だったそうです。

取材・文／岡本聡子 写真提供／多田健二、吉本興業株式会社