ガンガン続けて反応させないと、爆弾にならない…「天然モノだと、ほとんどがウラン238」のために生じる、じつに残念な「2つの問題」

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

核分裂の発見（1938年）から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

ブルーバックス・ウェブサイトでは、この注目書から、興味深いトピックをいち早くご紹介しています。

今回は、前回までにご説明したボーアとホイーラーによる核分裂理論の発表後、科学者たちが見せた反応と、次なる目標となった「核分裂連鎖反応」についての取り組みを見ていきます。

＊本記事は、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

「1939年」の科学者たち

1939年9月、アメリカの物理学会誌「フィジカル・レビュー」に、「ボーア＝ホイーラー核分裂理論」が発表された。

＊「ボーア＝ホイーラー核分裂理論の発表」参考記事：アインシュタインと肩を並べるほどの大きな存在だった…ニールス・ボーアが深めた解釈。「核分裂で起こっている、本当のこと」

ボーアが渡米中で不在だった、コペンハーゲンのニールス・ボーア研究所にいたオットー・フリッシ（1904〜1979。リーゼ・マイトナーの甥）は、戦争が勃発するのはもはや時間の問題であると感じとっていた。

ドイツはデンマークの隣国であり、国境近くであれば、歩いてでもドイツに行ける。ユダヤ人であるフリッシは、このままデンマークに残ることに不安を覚え、安定した研究生活は期待できないと考えるようになっていた。

現に、ドイツは翌1940年の4月9日にデンマークを占領することになる。

イギリスへ移住する決意をしたフリッシは、ドイツがポーランドに侵攻する直前に、バーミンガム大学物理学教授マーク・オリファント（1900〜2000年）を通して同大学に職を得た。

渡英後も、フリッシの脳裏から「核分裂」が離れることはなかった。フリッシもまた、「フィジカル・レビュー」誌に掲載された「ボーア＝ホイーラー核分裂理論」を読み、この論文を通じて核分裂連鎖反応に適しているのはウラン235であることを知ったのである。

同じ頃、ニューヨークのコロンビア大学では、エンリコ・フェルミとハンガリーからやって来たユダヤ人物理学者レオ・シラードが、核分裂から放出される二次中性子を確認する実験に取りかかっていた。

＊「エンリコ・フェルミとレオ・シラードの実験」参考記事：マジか。一気に起これば「太陽内部のエネルギーに匹敵」…じつは、核分裂発見の直後、すでに「原子爆弾構想」が芽生えていた科学者の脳裏

＊「レオ・シラードの、すごい想像力……核分裂発見前から、連鎖反応を予想していた」参考記事：じつは、アインシュタインが勧めていた「原子爆弾の製造」…科学者の危機感と、策略とも取れる「米国の重すぎる腰」

ボーア＝ホイーラー核分裂理論を読んだフェルミ

フェルミもシラードも、ウラン238の共鳴捕獲放射（詳しくは後述）による中性子の無駄食いと、核に吸収されないままに系の外に逃げていってしまう中性子（中性子の漏れ）などを考慮に入れると、分裂連鎖反応の持続が保証されるには、分裂1回あたりに放出される二次中性子の数が2個では不足であろうと考えていた。

また、分裂1回あたりに放出される中性子数が2個以上であっても、共鳴捕獲放射や中性子の漏れなどによって、分裂1回あたりに放出される中性子数のうち平均1個だけが連鎖反応に寄与すると想定すると、連鎖反応は持続することはあっても、核分裂回数がネズミ算式に増加することはないことも把握していた。

ボーア＝ホイーラー核分裂理論を読んだフェルミだったが、そのまま受け入れようとはしなかった。フェルミは、分裂1回あたり何個の二次中性子が放出されるのか、そして、果たして分裂連鎖反応が実現可能かどうかは、実験によって確かめる以外に方法はないと見てとった。

原子爆弾の実現性は「分裂連鎖反応の持続が可能かどうか」によるが、それはまた、核分裂1回あたりに放出される二次中性子の数に依存する。

しかし、当時は天然ウランしか手に入らず、したがって連鎖反応を確かめる唯一つの方法は、天然ウランを使っての実験しか考えられなかったのである。

天然ウランによる連鎖反応は可能か

天然ウランの99.3パーセントを占めるウラン238は、中性子を吸収してもそのエネルギーが100万電子ボルト以上でないかぎり核分裂を起こさない。

加えて、ウラン238には共鳴吸収という現象がある。100万電子ボルト以下のエネルギーであっても、ウラン238は特定の運動エネルギー（スピード）を持つ中性子に対して大きな吸収確率を持つ。

このような大きな吸収確率を与える中性子の運動エネルギーは一つだけではなく、いくつも存在する。

たまたま入射中性子が共鳴吸収を与えるような運動エネルギーを持ってウラン238にぶつかってくると、その中性子はウラン238原子核にきわめて吸収されやすい。

しかし、ウラン238原子核が共鳴吸収によって中性子を吸収しても、核分裂は起こさないのだ。100万電子ボルト以下の運動エネルギーを持つ中性子が共鳴吸収によってウラン238に吸収されると、その核のエネルギーは上がって不安定となるが、安定になろうとしてガンマ線を放射し、エネルギーを下げる。

この現象が「共鳴捕獲放射」とよばれるものである。

共鳴捕獲放射からはガンマ線は出るが、中性子は出てこない。核分裂連鎖反応は、分裂片から放出される二次中性子によって引き起こされるものであるから、中性子は一つとして無駄にできない。

ところが、ウラン238による共鳴捕獲放射は、中性子を吸収する一方で二次中性子を出さないので、明らかに中性子を“無駄食い”してしまう。繰り返すが、共鳴捕獲放射によって中性子を無駄食いするウラン238は、天然ウラン中の実に99.3パーセントも占めているのである。

もう一つ問題がある。

それは、1回の核分裂から、いったいいくつの二次中性子が放出されるのかということである。この二次中性子こそが、核分裂反応を引き起こす張本人だからである。

二次中性子が2個では「心許ない」

ウラン238の共鳴捕獲放射によって中性子を失う他に、分裂から生じた二次中性子は原子核に吸収されないまま系（装置）の外に逃げていってしまうこともありうる。

これらのことを考慮に入れると、1回の核分裂から平均2個の二次中性子しか放出されないのではきわめて心許なく、核分裂の回数がネズミ算式に増加することはとても望めない。

核分裂回数が時間とともに増加していかないかぎり、原子爆弾の実現は不可能である。

そこで、1回の核分裂からは、どうしても平均2個以上の中性子が放出されることが切望された。核が二つに分裂すると、一つひとつの分裂片は陽子数と中性子数の安定比からずれて、中性子過剰になる。

分裂片から1個ずつの二次中性子が放出されるとすると、1回の分裂からは2個の二次中性子が放出されることは十分に考えられる。しかし、前述のとおり、1回の分裂から放出される中性子数が2個では非常に心許ないのだ。

1回の核分裂から実際にいくつの二次中性子が放出されるのかは、実験によって確かめるより他に手はなかったのである。

＊

天然ウラン中の0.7パーセントしか含まれないウラン235。はたして、天然ウランの原子核分裂のエネルギーを爆弾に利用することは可能なのでしょうか。科学者たちの模索が続きます。

原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで

核分裂の発見から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月ーー。

物理学の探究はなぜ、核兵器の開発へと変質したのか？

「永遠不変」と信じられていた原子核が、実は分裂する。しかも、莫大なエネルギーを放出しながら……。近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう詳しく解説する。

【続きをよむ】これでは連鎖反応が起きない…じつは、ウラン238が「二次中性子の高エネルギーを容易に下げてしまう」、もう一つの致命的な現象が生じた