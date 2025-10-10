驚愕、日本の技術…科学的に実証された、酒造りの経験則。じつは、「酒米の状態にあわせて味をそろえている」という、衝撃の事実

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

今回は、日本酒の原料である酒米について、なぜワインのように「当たり年」がないのか、猛暑が影響しないのか、今後の課題についても解説します。

＊本記事は、『最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

じつは、食用米よりも厳しい「酒米の生育条件」

スーパーの棚から米が消えたと話題になった「令和の米騒動」。今年の夏も各地で35度を超える猛暑日が相次ぎ、新米の出来を心配する声が広がっています。実はその影響は、食卓のお米だけでなく、日本酒の原料となる「酒米（酒造好適米）」にも及びます。さて、酒米の出来具合は酒質を左右し、ときにワインのように「当たり年」を生み出すこともあるのでしょうか？

しかし、これまで米の出来がかんばしくなかったからといって、「今年の酒はまずい」という消費者の声を耳にすることはまずありませんでした。

天候の影響は、酒造工程で米が溶けやすいかどうかにかかわるのですが、米を糖に変える麴を造る過程で調整したり、杜氏が酒を搾る「上槽」のタイミングを慎重に見極めたりしているからです。その年の酒米の状態にあわせて味をそろえるといった技術は、どの酒蔵にも確立されているといいます。

私たちが試験醸造を行う場合も、昨年の米は溶けやすかったから浸漬（米を水に浸す）は4分でよかったけれど、今年の米は溶けにくそうなので5分30秒にしよう、という具合に浸漬時間を変えたりします。

独立行政法人酒類総合研究所・金井宗良氏

昔から米作りにかかわる人は、米の実りに人知を超えた畏怖の念を抱いてきたに違いありません。酒造りもまた、米の実りに感謝しつつ、米の出来に合わせて造り方を微妙に変えることで、つねに飲み手が満足できるレベルに仕上げているのです。

変わる酒米の生育環境

2010年代以降、米の登熟期（稲から穂が出た後、炭水化物や栄養分を溜め込む期間）における高温が原因で高温登熟障害が頻発するようになりました。酒米の溶解率、原料利用率、成分値などが著しく低下し、品質が不安定になる現象です。

かつて冷害との闘いが続いた東北の米どころも、いまや猛暑による高温障害に悩まされるようになり、まさに隔世の感があります。とくに酒米は、食用米とは異なる繊細な生育条件が求められます。気象条件の変化は厳しく、栽培現場にとって大きな影響を及ぼしています。

こうした課題に対応するため、酒米の生育期の気象条件と酒造適性との関係を科学的に解明する研究が、官民連携で進められてきました。

気温が高くなると、米が溶けにくくなる

醪の中で糖化とアルコール発酵が順調に進むためには、蒸米のデンプンがしっかりと分解される必要があります。そのためには、蒸米が酵素の作用を受けやすい状態、すなわち「よく溶ける米」であることが重要です。米の溶けやすさ（消化性）は、酒造工程における原料の利用効率を左右し、最終的なお酒の香りや味わいにも影響を及ぼします。

蒸米の消化性には、デンプンを構成するアミロペクチンの分子構造が大きく影響することがわかっています。アミロペクチンは、ブドウ糖の鎖（くさり）が房状に枝分かれした構造で、この枝（側鎖）が短いほど、消化されやすくなります。山田錦は、アミロペクチンの側鎖が短く、消化性がよい構造の米です。

同じ品種でも、気象条件によってアミロペクチンの構造に違いが生まれるのではないかと、人工気象室を用いて何年にもわたって実験した結果、イネ登熟期の気温が高くなるとアミロペクチンの側鎖（枝）が長くなり、蒸米が消化されにくくなることが明らかになりました。

さらに日本各地の酒米の出穂後1ヵ月間の平均気温、気温日較差（一日の最高気温と最低気温の差）平均、日照時間を調べ、それぞれの土地で収穫した米のデンプン構造との関係を分析したところ、これまでの酒造りの経験則が理に適っていた、興味深い結果となりました。

高温下では、アミロペクチンの側鎖が長くなる

なかでも平均気温がデンプン構造に最も強く影響を与えることがわかりました。平均気温が高くなるほどアミロペクチンの側鎖が長くなり、酵素の作用が届きにくくなるため、分解されにくいので、消化性が低下する傾向がみられました。

これは、猛暑の年の米は硬くて醪で溶けにくく、逆に比較的涼しい年は溶けやすいという経験則と一致しています。

想定外の異常気象に、どう対応するのか

こうした研究データから、酒米の登熟期の気温をもとに、米の消化性を比較的高い精度で予測できることがわかりました。独立行政法人酒類総合研究所では、2013年度から毎年、醸造作業を始めるための事前情報として、例年10月頃に、その年の酒米の溶けやすさの予測を報告しています。

醸造作業を始める前に、米の溶けやすさ（消化性）を予測できることで、原料米の利用率向上や酒の品質向上にもつながっているのです。

しかし、特にここ数年の異常気象は予想以上です。各蔵が事前に対策や工夫を講じても、求める酒質・原料利用率等を実現させることが非常に困難になっています。こうした傾向は将来的にも続くことが予想されており、酒米の『難溶解性』は業界全体にとって大きな問題になっています。

そこで、これらの問題を解決するべく、近年、高温に強い特性を持つ酒米の研究・育種・実用化が、各県で積極的に行われています。

金井宗良氏

主な取り組みとしては、現行使用されている酒米と、多収で高温登熟性に優れた品種とを交配させ、新たな高温耐性米を育種するというものです。

また、酒米を玄米のまま1〜2年程度貯蔵しても、新米の酒造適性をある程度維持することができ、問題なく酒造りに使用可能だという研究結果もあります。こうした気象条件に対応できる酒米の確保は、今後も継続的に取り組むべき重要課題になっています。

じつは、酒米のシェアも兵庫県が圧倒的第一位。次回は、酒米の銘柄や特徴についても、詳しく見ていきましょう。まずは、酒造米、いわゆる酒米は、普通のご飯とどう違うのか、食べたら美味しいのか、検証していきます。

