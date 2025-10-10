ガウスが日記に残した記号「△＋△＋△」の正体は…？　フェルマーも愛した三角数のふしぎ

「素数シリーズ三部作」（『 素数が奏でる物語 』『 素数はめぐる 』『 有限の中の無限』）でブルーバックスを代表する人気著者コンビ・西来路文朗さんと清水健一さん。最新刊『 ガウスの黄金定理』も大好評のお二人が、美しく奥深い「数の世界」を案内してくださいます！

今回は、今日10月10日にちなんで、「10」から始まるお話です。

10や3、15や21、28や55に共通する性質がなにか、わかりますか？ これらの数が見せるふしぎな性質を探っていきましょう！

10や3、15や21、28や55の正体は？

今日10月10日は、「10」にちなんだお話をします。

10は「三角数」の1つです。そこで今回は、三角数に関連する意外な性質を紹介していきましょう。

三角数というのは、

n(n＋1)/2

の形をした数です。100以下の三角数は

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28,

36, 45, 55, 66, 78, 91

の13個です。1, 3, 6は、次の図のように表すことができます。

平方数と三角数の和

三角数は自然数の和として表される数です。

1からnまでの和は、n番目の三角数になります。つまり、

1＋2＋3＋…＋n＝n(n＋1)/2

が成り立ちます。

また、4以上の平方数（自然数の2乗になっている数）は、連続する2つの三角数の和で表されます。

たとえば、

4＝1＋336＝15＋21

9＝3＋649＝21＋28

16＝6＋1064＝28＋36

25＝10＋1581＝36＋45

となります。

ガウスが日記に書いたこと

17世紀の数学者フェルマーは、

すべての自然数は3個以下の三角数で表せる

ことを予想しました。たとえば、

1＝16＝6＝3＋3

2＝1＋17＝1＋6

3＝3＝1＋1＋18＝1＋1＋6

4＝1＋39＝3＋6

5＝1＋1＋310＝10

となります。

証明は難しく、19世紀にガウスによって証明されました。ガウスは日記に

num.＝△＋△＋△

という記述を残しています。「num.」は自然数を表し，3つの「△」はそれぞれ三角数を表します。

三角数の和について、新たな問題を考えてみましょう。

△＝△＋△は成り立つか？

新たな問題とは、次のような問題です。

三角数を2つの三角数の和で表す

ガウス流に書けば、

△＝△＋△

という問題です。

三角数

6, 21, 36, 55

は、

6＝3＋3

21＝6＋15

36＝15＋21

55＝10＋45

のように、2つの三角数の和で表されます。

しかし、すべての三角数が2つの三角数の和で表されるわけではありません。

「2つの三角数の和で表される三角数」の条件

1, 3, 10, 15, 28, …

などは、2つの三角数の和で表すことはできません。

では、

どのような三角数が2つの三角数の和で表されるのでしょうか

じつは、この問題は意外な事実と関係があるのです。それは、2次式の値との関係です。

2n²＋2n＋1という2次式を考えてみます。

n＝1, 2, 3, 4, …

を代入して値を計算します（次の表参照）。

表を見ると、2n²＋2n＋1の値はすべて4で割って1余る数になっていることがわかります。

なぜでしょうか？

「4で割って1余る数」になるわけは？

2n²＋2n＋1の値がすべて4で割って1余る数になっている理由は、

2n²＋2n＋1＝2n(n＋1)＋1

と変形でき、n(n＋1)がつねに2の倍数になるので、2n(n＋1)＋1は4で割って1余る数になるからです。したがって、

2n²＋2n＋1＝4m＋1

と書くことができます。

では、この値のどこが三角数と関係するのでしょうか。

合成数の場合

2n²＋2n＋1＝4m＋1をmについて解くと、

m＝n(n＋1)/2

となって、mが三角数であることがわかります。

2n²＋2n＋1の値が合成数の場合のmの値に注目します。n＝3のときの値は25＝5²で、合成数です。

25＝4×6＋1

なので、

m＝6

です。6は三角数で、

6＝3＋3

となって、6は2つの三角数の和になっています。

もう1つ確かめましょう。

もう1つの例では……？

n＝6のときの値は85＝5・17で、合成数です。

85＝4×21＋1

なので、

m＝21

です。21は三角数で

21＝6＋15

となって、21は2つの三角数の和になっています。

2n²＋2n＋1の値が合成数のところを調べてみると、

2n²＋2n＋1の値が合成数である場合のmの値は、2つの三角数の和になっています。

素数の場合は？

一方、2n²＋2n＋1の値が素数になっているところを見ると、

となります。これらの三角数は、2つの三角数の和で表すことはできません。

2次式が素数である場合のmの値は、2つの三角数の和になっていません。ここでは証明はできませんが、じつは、次のことが成り立ちます。

2n²＋2n＋1＝4m＋1が合成数であることと、mが2つの三角数の和になることとは同値である

言い換えれば、

2n²＋2n＋1＝4m＋1が素数であることと、mが2つの三角数の和にならないこととは同値である

では、

2つの三角数の和になっている三角数は限りなく存在するのでしょうか？

答えはYesで、これは、

2n²＋2n＋1

の合成数の値が無数に存在することからいえます。

あるnの値に対して、2n²＋2n＋1が素因数pをもつとすると、

n＋p, n＋2p, n＋3p, …

のすべての値に対して合成数になります。

未解決の問題

2つの三角数の和で表される三角数は無数にあるのですが、では、

2つの三角数の和で表されない三角数が無数にあるのでしょうか

これは未解決の問題です。

もし、無数にあることがいえれば、2n²＋2n＋1の素数値が無数にあることになって、数論の大問題が解決することになります。

係数が互いに素である1次式の素数値が無数にあることは19世紀に示されましたが、2次式の素数値が無数にあるかどうかは未解決の問題です。

三角数は初等的な数ですが、2次式の素数値と関係するのは意外なことです。このような意外な事実に出会うことは、数学の醍醐味のひとつです。

この記事の執筆者・西来路さんと清水さんによる最新刊はこちら！

ガウスの黄金定理 平方剰余の相互法則で語る数論の世界

オイラーが発見し、ルジャンドルが証明に挑み、ガウスが証明した「平方剰余の相互法則」は、何がどうすごいのか？ 予備知識ゼロから理解できる！

西来路さんと清水さんの好評既刊「素数シリーズ」

【好評】「ふつうのかけ算が」できない…140年間の”放置”を経て、脚光を浴びた「不思議な数」の正体