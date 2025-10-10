奥行スリムで、空間すっきり。本にぴったり、暮らしにフィット【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場中‼
しまいやすく、選びやすい。10色から選べる、丈夫な本棚【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は、本のサイズに合わせたジャスト設計で、限られたスペースにも無理なく設置できる省スペースタイプ。奥行がコンパクトなため、廊下やデスク横などにも配置しやすく、置き場所を選ばない。
収納冊数は目安ながら、文庫本・コミック類をたっぷりしまえる丈夫なつくり。
しっかりとした安定感があり、日常使いにも安心。
選べる10カラー展開で、部屋の雰囲気や好みに合わせてコーディネート可能。シンプルなデザインは、リビング・書斎・子供部屋など、さまざまな空間に自然に馴染む。
