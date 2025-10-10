ºî²È¡¦´ßÅÄÆàÈþ¤µ¤ó¡¢·ëº§Áê¼ê¤ÏÉû½»¿¦¤«¤Ä¼ËÄï¡ª¡©¥À¥¦¥ó¾ÉÄï¤Îà¥À¥áÃËá¤ò¸«È´¤¯¿³ºº¤â¹ç³Ê¡Ú¿·º§¤µ¤ó¡Û
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡ÊËè½µÆüÍË¸á¸å12»þ55Ê¬¡Á¡Ë¤Î12ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢ºî²È¡¦´ßÅÄÆàÈþ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥¦¥ó¾É¤ÎÄï¤È¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤ÎÊì¿Æ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿´ßÅÄÆàÈþ¤µ¤ó
ÆàÈþ¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢Éã¿Æ¤¬µÞÀÂ¡£4ºÐ²¼¤ÎÄï¤Ï¥À¥¦¥ó¾É¤ÇÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤¬¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊË´¤Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤È¡¢Êì¤äÄï¤È¤ÎÌû²÷¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬2020Ç¯¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡Ö²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯ÅÙ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¾©Îå¾Þ¤ò¼ø¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÂÐÌÌ¤Ï¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã±ø¤¤¥¢¥Õ¥í¡×
É×ºÊ¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¡£É×¤Ï¼Â²È¤Î¤ª»û¤ÇÉû½»¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¡£ºÊ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤ªË·¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°û¤ß²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ±Û¤·¤Ë¸«¤ëÉ×¤Ï¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã±ø¤¤¥¢¥Õ¥í¡×¤Ç¡¢¤ªË·¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢É×¤ÏµþÅÔ¤Ç¡¢ºÊ¤ÏÅìµþ¡£¤·¤«¤·É×¤Ï¡¢»û¤ò·Ñ¤°Á°¤Ë¡ÖÅìµþ¤ÇÂçÎø°¦¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÈÑÇº¤Þ¤ß¤ì¤ÎÌîË¾¤òÀë¸À¡ªÃË½÷100¿Í¤º¤Ä¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤¬¿À¸Í¤À¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢É×¤Î¤ª»û¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎºÝ¡¢É×¤¬±©¿¶¤ê¤Î¤¤¤¤¥Ù¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥º¥¿¥Ü¥í¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ºÊ¤Ï¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Âç¤¤Ê¥à¥«¥Ç¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤È¤«¤Ç¡¢ÊÒÏÓ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡Ä¡£¡Ö¡ÈÅìµþ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÎÉ×¤ÏºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯ÌÌÇò¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1¥«·î´Ö½»¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì
¤½¤Î¸å¡¢É×¤Ï¼ÂºÝ¤ËÅìµþ¤Ø¡£ºÊÂð¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤¿¿¼Ìë¡¢É×¤À¤±¤¬µ¢¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö1¥«·î´Ö½»¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¡ª¼Â¤ÏÎã¤Î¶¦Æ±À¸³è¡¢200¿ÍÃæ100¿Í¤Ï¥Í¥º¥ß¹Ö¤Î²ñ°÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬½éÆü¤ÇÈ½ÌÀ¤·¡¢¤â¤¦Ã¯¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉ×¤Ïµ¿¿´°Åµ´¤Ë¡Ä¡£¤·¤«¤·¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë½»¤àºÊ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¤¥ä¤É¤¹¡×¤È°ì½³¡£¤½¤³¤ÇÉ×¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢¡Ö¤ªË·¤µ¤ó¤Ë²°º¬¤òÂß¤»¤ÐÆÁ¤¬ÀÑ¤á¤ë¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¡ª¡¡ºÊ¤Ï¤â¤¦ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºî²È¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¾¦Çä¤ÏÅÊ¤ß¤½¤Í¤ß¤â¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¤È¡¢ÆÁ¤òÀÑ¤â¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌóÂ«¤Çµï¸õ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤â¡¢3Æü¸å¤ËÉ×¤¬¹ðÇò¡ªÎÁÍý¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤É×¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Å¤¯¤ê¤òÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ÐÎÏ¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥Ò¥è¥³¤Î¤è¤¦¤ËÎø°¦ÂÐ¾Ý¤ò»ä¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤À¤ÈºÊ¤ÏÍ¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÆü¡¢°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤È¤É×¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë±Ç¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ºÊ¡£ÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Ì¿¿¤â·ù¤¤¤À¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢É×¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¿´¤òµö¤·³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¸òºÝ¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥áÃË¤ò¸«È´¤¯Äï¤Î¿³ºº¤Ï¤¤¤«¤Ë
¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»ö·ï¤¬¡½¡£Êì¤¬¿´Â¡¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¡¢8³ä¤Î³ÎÎ¨¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï´ØÀ¾¤Ëµ¢¤ê¡¢Êì¤Î¸«Éñ¤¤¤äÄï¤ÎÊ¡»ã¤Î¼êÂ³¤¤ËËÛÁö¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤¬¼ê½Ñ¼¼¤ËÆþ¤ëºÝ¡¢5Ê¬´Ö¤À¤±ÌÌ²ñ¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬²¿¤â¸À¤¨¤º¡¢ºÊ¤Ï²ù¤·µã¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌ¤¸¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢Êì¤âÌµ»ö¡¢²óÉü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÄï¡£¥À¥áÃË¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤é¤·¤¯¡¢ÀÎ¤«¤éºÊ¤¬²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¿³°ÌÌ¤À¤±¤¤¤¤ÃË¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤â¹ç¤ï¤»¤º°§»¢¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÉ×¤Ë¤Ï¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¹¢³é¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉ×¤ÏÊÒ¼ê¤Ë°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡ª¤É¤¦¤ä¤éÄï¤Ï¡Ö¤ª¤´¤Ã¤¿¤ë¤ï¡×¤ÈÀèÇÚÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¤é¤·¤¯¡¢É×¤ÏÈà¤Î¼ËÄï¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£