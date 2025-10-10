NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の放送がスタートしました。モデルとなったのは、日本研究家として知られる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と、その妻・小泉セツ（節子）です。『ばけばけ』では、明治時代の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常が描かれています。今回は、そんな小泉夫妻の著書『小泉八雲のこわい話・思い出の記』から一部を抜粋し、セツが綴った夫・八雲の思い出をご紹介します。

【書影】朝ドラ『ばけばけ』で話題！夫婦がつくった18のこわい話と、怪談執筆の裏話。『小泉八雲のこわい話・思い出の記』

* * * * * * *

嫌いとなると少しも我慢しない

私が申しますのは、少し変でございますが、ヘルン（ハーン）はごく正直者でした。微塵も悪い心のない人でした。女よりも優しい親切なところがありました。ただ、幼少のときから世の悪者どもに苛められて泣いて参りましたから、一国※者で感情の鋭敏なことは驚く程でした。

伯耆の国に旅しましたとき、東郷の池という温泉場で、まず1週間滞留の予定でそこの宿屋へ参りますと、大勢の人が酒を飲んで騒いで遊んでいました。それを見ると、すぐ私の袂を引いて「駄目です、地獄です、１秒でさえもいけません」と申しまして、宿の者どもが「よくいらっしゃいました。さあこちらへ」と案内するのに「好みません」というので、すぐにそこを去りました。

宿屋も、車夫も驚いているのです。それはガヤガヤと騒がしい俗な宿屋で、私も厭だと思いましたが、ヘルン（ハーン）は地獄だと申すのです。嫌いとなると少しも我慢いたしません。

私は未だ年も若い頃ではあり、世馴れませんでしたから、この一国には毎度弱りましたが、これはヘルン（ハーン）の、ごくまじりけのないよいところであったと思います。

※興陽館編集部注

一国＝頑固で自分を曲げないこと。

大層泳ぎ好きだった

その頃のことです、出雲の加賀浦の潜戸に参りましたときです。潜戸は浦から1里余りも離れた海上の巌窟でございます。

ヘルン（ハーン）は大層泳ぎ好きでしたから、船の後になり先になりして様々の方法で泳いで私に見せて大喜びでございました。洞穴に船が入りますと、波の音が妙に巌に響きまして恐ろしいようです。岩の間からポタリポタリと滴が落ちます。船頭は石で舷をコンコンと叩くのです。これは、船が来たと魔に知らせるためだと申します。その音がカンカンと響きまして、チャポンチャポンと何だか水に飛びこむ物があります。

船頭はいろいろ恐ろしいような、哀れなような、物凄いような話を致しました。ヘルン（ハーン）は先程着た服をまた脱ぎ始めるのです。船頭は「旦那、そりゃ、いけません。恐ろしいことです」と申します。私も「こんな恐ろしいような伝説のあるところには、何か恐ろしいことが潜んでいるから」と申して諌めるのです。

ヘルン（ハーン）は「しかし、この綺麗な水と、蒼黒く何万尺あるかしれないような深そうなところ、大層面白い」というので、泳ぎたくてならなかったのですが、ついに止めました。ヘルン（ハーン）は止めながら大不平でした。残念というので、翌日まで物もいわないで、残念がっていました。

数日後の話に「皆が悪いというところで、私泳ぎましたが過（あやまち）ありません。ただあのとき、あるとき海に入りますと体が焼けるようでした。間もなく熱がひどく出ました。それと、ああ、あのときです。二人で泳ぎました。一人は急に見えなくなりました。同時に、大きな鮫の尾が私のすぐ前に出ました」と申しました。

松江の頃は未だ年も若くなかなか元気でした。西印度のことを思い出して（※）、よく私に「西印度を見せてあげたいものだ」と申しました。

※小泉八雲は、来日前の明治20年から22年の間に、二度西インド諸島を訪れている。

夫婦二人で盆踊りを見に行った

明治24年の夏休みに、西田さん（※）と杵築の大社へ参詣いたしました。ついた翌日、私にもすぐ来てくれと手紙をくれましたので、その宿に参りますと、両人とも海に行って留守でした。

お金は靴足袋に入れてほうり出してありまして、銀貨や紙幣がこぼれ出ているのです。ヘルン（ハーン）は性来、金には無頓着なほうで、それはそれはおかしいようでした。勘定なども下手でした。そのような俗才は持ちませんでした。ただ、子どもができたり、自分の体が弱くなったことに気がついたりしてから、遺族のことを心配し始めました。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

大社の宮司は西田さんの知人でありまして、ヘルン（ハーン）の日本好きのことを聞いていますから、大層優待してくださいました。盆踊りが見たいと話しますと、季節よりも少し早かったのでしたが、わざわざ何百人という人を集めて踊りを始めてくださいました。その人々も皆大満足で盆踊りをしてくれました。もっとも、この踊りはあまり陽気で、盆踊りではない、豊年踊りだとヘルン（ハーン）が申しました。

この旅行のとき、ヘルン（ハーン）が『君が代』を教わりまして、私ども三人でよく歌いました。子どものように無邪気なところがありました。

2週間ばかりの後、松江に帰り、盆踊りの季節に近づいたので、ヘルン（ハーン）と私と二人で案内者も連れないで、伯耆の下市に盆踊りを見に参りました。西田さんは京都へ旅をいたされました。私どもただ二人で長旅をいたしたのはこれがはじめてでした。

下市へ参りまして、昨年の丁度今頃赴任のとき泊まりました宿屋をたずねて、踊りのことを聞きますと「あの、今年は警察から、そんなことは止めよ、といって差し止められました」とのことで、ヘルンは失望して、不興でした。「駄目の警察です。日本の古い、面白い習慣をこわします。皆、耶蘇※ためです。日本の物こわして西洋の物真似するばかりです」といって大不平でした。

※小泉八雲が勤めていた島根県尋常中学校の教頭であった西田千太郎のこと。

※興陽館編集部注

耶蘇＝イエス・キリスト、キリスト教のこと。

出雲の冬の寒さ

このときには、到るところ盆踊りをさがして歩きました。先に申しました東郷の池のさわぎもこのときのことでした。漸く盆踊りを見つけて参りますと、反対に西洋人が来たというので踊りそこのけにして、いたずらに砂をかける者がある。あとから謝罪に来るというような珍事もございました。

出雲に帰りましたのは、8月の末で、京都から帰られた西田さんと三人で旅行の話をいたしまして愉快でした。これは一月程の旅行でしたが、このほか一日がけの旅はよくいたしました。

出雲は面白くてヘルン（ハーン）の気に入ったのですが、西印度のような熱いところに慣れたあとですから、出雲の冬の寒さには随分困りました。その頃の松江には、未だストーブと申す物がありませんでした。学校では冬になりましても、大きい火鉢が一つ教場に出るだけでした。

寒がりのヘルン（ハーン）は西田さんに、授業中寒さに困ることを話しますと、それならば外套を着たままで、授業をなさいとのことでした。このとき1着のオーバーコートを持っていましたが、それは船頭の着る物だといっていましたが、それを着ていたのです。好みはあったのですが、服装などはその通り無雑作で構いませんでした。

※本稿は、『小泉八雲のこわい話・思い出の記』（興陽館）の一部を再編集したものです。