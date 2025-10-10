ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÌÔÎý½¬¡Ö¼«Ê¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡×¡¡Áª¼ê¤ÏÈèÏ«º¤Øà¡ÄÆüËÜ°ì´ÆÆÄ¤¬È¿¾Ê¤¹¤ë¡È¤ä¤é¤»¤ëÌîµå¡É
¡È2¤Ä¤Î¼ºÇÔ¡É¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¡Äº£½Õ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦Æ£ÀîÀµ¼ù´ÆÆÄ
¡È2¤Ä¤ÎÍ¦µ¤¡É¤¬ÆüËÜ°ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Î¡Ö°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¼¥ó¥«¥Ã¥× Âè55²óÆüËÜ¾¯Ç¯Ìîµå½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¡×¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1²óÀï¤¹¤é¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¿ë¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°ÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡£Full-Count¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸À¤Âå¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»ØÆ³¼Ô¤ò¼èºà¡£¶¯¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤¿Æ£ÀîÀµ¼ù´ÆÆÄ¤Î¡È»ØÆ³´Ñ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ï¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Åì³¤ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÄÌ»»Í¥¾¡²ó¿ô¤Ï80²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤Ï½¢Ç¤Åö½é¡¢º£¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«¤é¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¥¿¥¤¥×¡£¡ÖÎý½¬¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Ìë¤Î7»þ¡¢8»þ¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¡¢Îý½¬»î¹ç¤Î¸å¤Ë¤Þ¤¿Îý½¬¡£¼«Ê¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Îý½¬¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¤¬¡¢À®²Ì¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àï½Ñ¤äºÓÇÛ¤Ë¤â¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ä¥Ð¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÂ¿ÍÑ¡£Áª¼ê¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î»ØÆ³¤Ï¡Ö¤ä¤é¤»¤ëÌîµå¡×¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÑ²½¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2013Ç¯¡£½Õ²ÆÏ¢Â³¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÁ±Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬½øÈ×¤ÇÈè¤ìÀÚ¤Ã¤ÆÇÔÀï¡£¡Ö²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬ÎÌ¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÁª¼ê¤âÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡ÖµÙ¤Þ¤»¤ëÍ¦µ¤¡×¤È¡ÖÇ¤¤»¤ëÍ¦µ¤¡×
¡¡¤³¤Î·Ð¸³¤òÈ¿¾Ê¤Ë¡¢Ìµ¾ò·ï¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤ä¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÈèÏ«¡¦¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áª¼ê¤Ë¡ÈÇ¤¤»¤ë¡É°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÏµÙ¤Þ¤»¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ï¡¢Ç¤¤»¤ëÍ¦µ¤¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÇ¤¤»¤ë¡£Í×¤ÏÂÇ¤¿¤»¤ë¡£ËÍ¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¿¤Î¤ò¡Ø¤è¤·¡¢Ç¤¤»¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¼«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È»Å³Ý¤±¡É¤òÁª¼ê¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤Ç¡¢È½ÃÇÎÏ¤ä¼ÂÀï´¶³Ð¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÖÍî¤ÁÃå¤¡×¤È¶¦¤Ë¡ÖÁª¼ê¼«¤é¤¬¹Í¤¨¤ÆÀï¤¦ÎÏ¡×¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤é¤»¤ëÌîµå¤«¤é¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Îý½¬ÎÌ½Å»ë¡¢ºÓÇÛ¼çÆ³¤È¤¤¤¦²áµî¤Î»ØÆ³¤«¤éµÙÍÜ¤ÎÆ³Æþ¡¢Ç¤¤»¤ëºÓÇÛ¡¢¼«Î©¤ò½Å¤ó¤¸¤ë»ØÆ³¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤¬°¦ÃÎÈø½£¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò¡ÈÃÏ°è¤Î¶¯¹ë¡É¤«¤é¡ÈÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ë¡É¤Ø¡¢¼«Î©¤·¤¿½¸ÃÄ¤Ø¤ÈÀ®½Ï¤µ¤»¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï10·îËö³«ºÅ¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¤Î»ØÆ³¼Ô¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ò¸ì¤ë¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë