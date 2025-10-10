「破滅の瀬戸際」「監督の辞任を要求」インドネシア代表、悲願のW杯出場が遠のく痛恨敗戦で国内大荒れと現地報道！蘭レジェンドの指揮官が「罵倒の標的になった」【アジア予選PO】
現地時間10月８日にサウジアラビアのジッダで開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ第１戦（B組）で、インドネシアがサウジアラビアと対戦。PKで先制して期待を抱かせたものの、アジア最終予選では１勝１分けだったサウジに押し込まれ、２−３で敗れた。
悲願のワールドカップ出場が遠のく痛恨敗戦に、国内は揺れているようだ。インドネシアメディア『tvonenews.com』は「パトリック・クライファート監督の辞任を要求」と見出しを打ち、「クライファート監督はのサウジアラビア戦での敗北を受け、辞任を迫られている」と報じた。
「選手たちは奮闘したものの、この試合でのパフォーマンスは多くのサポーターの不満を招いた。クライファートは罵倒の標的にさえなった」
同メディアは「当初から、シン・テヨン監督の後任として、インドネシア代表を2026年ワールドカップ本大会に導くという期待を込めて任命された。今、インドネシア代表は完全に敗北したわけではないものの、破滅の瀬戸際に立たされている」と続けた。
オランダ代表のレジェンドでるクライファート監督への不満が噴出し、国内は荒れているようだ。
11日の第２戦で、インドネシアはイラクと対戦。もう後がなく、勝利が必須となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
