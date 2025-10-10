お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（39）が8日放送のフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。妻には生命保険の金額を教えていないと明かした。

この日のテーマは「知らなきゃ損する！令和の最新『終活』」。デジタル終活評論家の伊勢田篤史弁護士が、スマホのパスワードを家族に知らせておかないと、残された家族は知人の連絡先がわからなかったりするなど大変な種、家族との共有が必要と語った。

するとりんたろー。は「奥さんに見られないためにパスワードかけてるんですよ。それを奥さんに伝えるのは意味分かんなくないですか？」と反論。

さらに「保険はかけてるんですけど、額とかは言わないようにして」と言い、タレント磯野貴理子から「生命保険?」と聞かれると「そうです。ゆっくり殺されたりしそうじゃないですか」と語って共演者の笑いを誘った。その上で情報の共有は「してないですね、額までは」と明かした。

また、スマホの暗証番号も「言ってないです」と言うと、相方の兼近大樹から「そんなやましいことしてんの？」とツッコまれ「してないけど」と必死に否定していた。

りんたろー。はグラビアアイドルの本郷杏奈と22年に結婚。23年11月に第1子出産を報告した。