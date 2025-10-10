NEWSの増田貴久（39）が9日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・00）に出演。AIから食リポに対して強烈なダメ出しをされる場面があった。

女優・新木優子と俳優・戸塚純貴をゲストに迎えて行われたゴチバトル。残り6戦と、佳境を迎えている同企画の今回は「人工知能に勝てるかAIゴチ」と題して行われ、舞台は赤坂にある中華料理「臥龍居」で、設定金額は3万円となった。

増田が1品目を食べてコメントした後、進行の羽鳥慎一アナウンサーが「今日はAIゴチなので、どうすればまっすーの食リポが上達するのか聞いてみましょう」と、AIに尋ねた。

「増田さんのヘタクソな食リポはどうしたら上手くなりますか?」と聞くと、増田は「入れてる言葉!」と思わず指摘。会場が笑いに包まれる中、AIは「正直、今の増田さんの食リポは“音量”だけで押し切る薄っぺらさ。語彙（ごい）は乏しく、同じ形容を繰り返し、料理の輪郭も階調も描けていない。聞き手の脳内に一皿の『質感・香り・余韻』が立ち上がらないのは致命的です」とバッサリ。

この辛辣な回答に増田は苦笑いを浮かべ、ぐうの音も出なかった。さらに増田のボケの対処法についても検索すると「ふわっとしていてオチが弱いタイプ」「本人任せにすると沈むボケ」と散々な言われように「テキーラもらっていいですか?」とお酒で忘れたいと伝えて笑いを誘った。