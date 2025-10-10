YouTuberいけちゃん、グラビア活動に幕 引退作で“ヌーディーショット”にも挑戦「全てを出し切ったと思います！」
登録者数75万人を超える人気YouTuber・いけちゃんが、グラビア活動の集大成となるラスト写真集を12月10日に講談社から発売することが決定した。タイトルは未定だが、同作をもってグラビア活動からの引退を表明している。
【写真】ドキッ！ボディラインくっきりのショットを披露するいけちゃん
旅行やグルメなど“日常系”の動画で人気を集めてきたいけちゃん。YouTubeでは飾らないキャラクターと素直なリアクションが支持されており、SNSを中心に幅広いファン層を持つ。そんないけちゃんが今回挑んだのは、自身のラストグラビア。これまでの活動の集大成として、素の魅力と女性としての新たな表情を詰め込んだ1冊となった。
撮影の舞台は、真夏のベトナム。透き通る海と鮮やかな空のもと、ビーチでのビキニ姿をはじめ、大人の色香を漂わせるランジェリーカット、さらに“自身最大のヌーディーショット”にも挑戦するなど、これまでにない大胆な表現にも踏み込んでいる。
いけちゃんは「2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたらうれしいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ありがとうございました！」とコメントしている。
いけちゃんは、1997年、秋田県生まれ。2019年からYouTube活動を開始。日常系動画で人気を集め、チャンネル登録者数は75万人超（2025年10月時点）。2023年には一級建築士試験に合格。現在はYouTubeをメインにマルチに活動中。公式YouTubeチャンネルは『いけちゃん/ikechan』。
【写真】ドキッ！ボディラインくっきりのショットを披露するいけちゃん
旅行やグルメなど“日常系”の動画で人気を集めてきたいけちゃん。YouTubeでは飾らないキャラクターと素直なリアクションが支持されており、SNSを中心に幅広いファン層を持つ。そんないけちゃんが今回挑んだのは、自身のラストグラビア。これまでの活動の集大成として、素の魅力と女性としての新たな表情を詰め込んだ1冊となった。
いけちゃんは「2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたらうれしいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ありがとうございました！」とコメントしている。
いけちゃんは、1997年、秋田県生まれ。2019年からYouTube活動を開始。日常系動画で人気を集め、チャンネル登録者数は75万人超（2025年10月時点）。2023年には一級建築士試験に合格。現在はYouTubeをメインにマルチに活動中。公式YouTubeチャンネルは『いけちゃん/ikechan』。