大谷翔平のバットが勝利を呼ぶ！？ドジャースは地元でNLDS制覇なるか



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月9日（木）（日本時間10月10日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

地元ロサンゼルスでポストシーズン初黒星を喫したドジャース。これでフィリーズとのディビジョンシリーズ成績を2勝1敗としたが、第4戦で勝利して、リーグチャンピオンシリーズへ進みたいところだ。

なんとしてもドジャー・スタジアムで決めたいドジャースのキーマンはやはり、大谷翔平（31）か。

第3戦はノーヒットに終わったため、ポストシーズンの打率は.174と苦戦を強いられているが、安打を放った試合は3戦全勝。まさに大谷のバットがチームの勝利を左右すると言っても過言ではない。

今回対戦するフィリーズの先発は左腕のサンチェス。ディビジョンシリーズ第1戦では抑え込まれたが、この試合は投手と野手の二刀流起用。打者に専念して臨めるこの試合での本領発揮に期待したい。

そんなドジャースで先発として投げるのはグラスノー（32）。

ディビジョンシリーズ第1戦ではリリーフ登板で結果を出したが、本来はエースクラスの実力派。試合を支配するかのような投球を大舞台で見せるだろうか。

ドジャースが世界一連覇に前進するか、それともフィリーズが逆王手をかけるか。

注目のゲームは日本時間10日、午前7時8分にプレーボールを予定している。

