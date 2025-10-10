視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

桂二葉探偵が調査した『あなたに似ている有名人は？』は、大阪府の女性（52）から。昨日、高１の娘が学校からプリプリして帰ってきた。休み時間に、友達同士で“誰に似ているか”話をしていた時に、「女優の川口春奈さんに似ていると言われた」というのだ。「人気の女優さんに似てると言われて、なんで怒っているの？」と聞くと、その話を聞いていた男子が「川口春奈っていうより、芸人のバービーや」と言ってきたそうだ。確かに、娘は調子がいい時は“川口春奈さん”ぽい時もあるが、親から見ても基本は男子が言った“バービーさん”の方が似ていると思う。その時、思い出したのが、以前ナイトスクープで調査していた「似ていると言われてうれしかった有名人と、うれしくない有名人。実際に似ているのは、“うれしくない有名人”」という依頼。過去の調査では、ほとんどの人が“うれしくない有名人”に似ていたのだが、改めて調査をして欲しい、というもの。

街で取材を進めていくと、「うれしかったのは“菅野美穂”、うれしくなかったのは“ゆってぃ”」「うれしかったのは“エド・はるみ”、うれしくなかったのは“笑い飯・西田”」と、男性に似ていると言われた女性陣も多くいた。果たして、本当に似てるのは、うれしい人orうれしくない人？！

10月10日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、松井ケムリ探偵が調査した『爆笑！小ネタ集』、永見大吾探偵の『もう一度大車輪を回りたい！』など、様々な依頼を解決した。