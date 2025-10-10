「脚本家X」第2弾を今夜から2週連続放送！放送日時は日本テレビ（関東地区ほか）にて10月10日（金）25時10分〜25時39分、10月17日（金）25時05分〜25時34分。

この番組は、芸能人が執筆した脚本を映像化したドラマを見て、書いた人物を想像しながら次なるスター脚本家を見つけ出していく「脚本家発掘バラエティー」。

“脚本家X”に課したルールはたった一つ、番組側が指定した舞台をテーマに脚本を書くこと。今夜の放送では、【学校】をテーマにした2本のショートドラマをお届けする。

1本目のタイトルは「最後の科目」。卒業をテーマにした楽しい青春話かと思いきや、最後にはまさかの感動展開が待ち受ける。堀田茜は思わず「ちょっと泣きそうになっちゃった(笑)」とコメント。

ドラマを見終わった後は、スタジオで台本を見ながら推理タイム。年間70本以上もの脚本を手掛ける、ダウ90000・蓮見翔が見事な推理を魅せる！

2本目のタイトルは「初恋はメロディーに乗って」。甘酸っぱい片思いの恋愛ストーリーを独特な感性で描き出した作品に、スタジオは大混乱！

ドラマの中にあった台詞から必死に推理を進める中、KEY TO LIT・猪狩蒼弥が鋭い推理を披露。“脚本家X”を導きだせるのか!?

【出演者】

MC：劇団ひとり

スタジオゲスト：猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、蓮見翔（ダウ90000）、堀田茜

【公式X】＠scriptwriterntv

【公式Instagram】＠scriptwriterx_ntv