こじはる「ハーリップトゥ ビューティ」から初のヘアミルクが登場　人気の香調ヌードパールを採用

小嶋陽菜がプロデュースする「ハーリップトゥ ビューティ（Her lip to BEAUTY）」が、ブランド初のヘアミルク「リッチエッセンスヘアミルク」（120mL 3190円）を発売する。10月10日から全国の取り扱い店舗で展開する。

リッチエッセンスヘアミルクは、シルクのような“美髪”を叶える美容液ヘアミルク。髪の構造に着目し、深部から表面までを多角的に補修することで、しなやかな手触りへ導く。フォーミュラには、複数のペプチドからなる「PPTリペア」を配合。浸透・定着しやすい分子サイズにこだわり、髪のハリ・コシなど密度の詰まった弾力をサポートする。厳選した脂質成分をナノ化することで、内部から油分を補いダメージによる空洞状態をケア。このほか、ドライヤーやへアイロンの熱に反応し、皮膜を形成する成分をブレンド。湿気や乾燥の影響を受けにくい髪に整える。

ミルクベースの軽いテクスチャで、素早いなじみ感とベタつきのない仕上がりをサポート。ブランドのシグネチャーパフューム「ヌードパール」を香りに採用。可憐な甘さのあるティーローズをベースに、温もりとスパイシーさのあるアンバーやブラックペッパー、クラリセージが調和した香調が長時間持続する。

◾️ リッチエッセンスヘアミルク

発売日：2025年10月10日（金）

