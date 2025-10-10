〈乳幼児を学習塾に通わせる保護者は47.6％、小学2〜3年生向けなのに高校1年生水準の内容を勉強…韓国で“うつ病”になる子どもが激増している“教育競争”のリアル〉から続く

働き手不足が深刻化する日本において、外国人労働者の受け入れは重要な課題として議論が重ねられてきた。そんななか、これまで日本での労働を希望していた東南アジア出身外国人労働者のなかで、韓国での雇用を目指す人が増加しているという。

日本は選ばれなかった

ネパールから来たアニル（38歳、仮名）は、EPS（雇用許可制度。韓国の外国人労働者の雇用制度）を利用して韓国の養豚場で働いている。

どうして韓国を選んだのか、そんなことを訊いていると、事務所のドアの前を3人の外国人が通り過ぎた。彼の雇用主である李成俊（イ・ソンジュン）（62歳、仮名）が説明してくれる。

「近くの養豚場で働いているインドネシアから来た就業者たちです。お昼を食べて戻ってきたんじゃないかな」

アニルを取材したのは、ソウルから車で2時間ほど南に下った京畿道内。養豚業を営む李成俊の事務所だった。周辺には養豚場や牛舎が散在する。李は2000頭の豚の飼育をしており、アニルはその補助として働いている。

彼が韓国に来たのは2022年11月、コロナ禍が終わろうとしている頃だった。李は、ネパール出身者の評判がいいと耳にしており、また、書類に貼り付けられた写真のアニルが、友人の誰かにいそうな顔立ちだったことで、親しみを持ったという。ネパールはヒンズー教徒が80％を占めるが、アニルは数少ないモンゴル系で、仏教徒だと教えてくれた。ネパールには両親と姉、弟が暮らしている。

地元の大学に通っていたが、授業料が支払えなくなり、中退したそうだ。

「卒業してからしばらくは父と一緒に農業をしていました。カルダモン（香辛料）栽培です。でも、あまり稼げませんから、友人に誘われてドバイに行きました」

14年から4年間ほど、ドバイにあるお茶の会社でメッセンジャーボーイとして働いた。その後、ネパールに戻ったが、当時、人気の働き先になっていたのが韓国だったという。

「韓国はネパール人がいちばん働きたいところです。先進国だし、給料もよく、何か学べるチャンスがあると思っている。それにEPSがとてもよい」

日本は選択肢に入らなかったのか？

養豚業を選択したのは、将来の職業として考えていたからだという。日本は選択肢に入らなかったのかと聞くと、申し訳なさそうな表情をしながら、外国人労働者と日本人の賃金が別になっているから選択しなかったという。韓国では外国人労働者にも最低賃金が適用されており、アニルの現在の給料は月220万ウォンほど。円に換算すると約23万円だ。これはネパールでは首都カトマンズにいる高所得の医師やエンジニアの報酬に当たるという。



日本も20年4月以降、外国人労働者に対し、最低賃金を保障している。韓国の最低賃金は、25年に全国一律9860ウォン（約1000円）から1万30ウォン（約1075円）に引き上げられた。日本の場合は、24年10月に最低賃金が引き上げられ、平均1055円となっており、現在の為替相場で換算すると日本のほうが高い。しかし、日本の場合は県によって最低賃金に差があるため、働く地域によって外国人労働者の手取りも変わってくる。さらに、韓国の場合は週15時間以上働いた就労者には週休手当が出るため、これを加味すると、時給は平均1万1932ウォン（約1279円）ほどになるといわれる。日本の平均最低賃金よりも220円ほど高くなる。

8割は母国への仕送りに

EPSのどんな点がよいのだろう。

「EPSは（民間業者が仲介から排除された）国と国の契約システムだから、まず安心できます。日本の場合は、日本に行って初めてどんな仕事なのか、給料などの詳しいことが分かる。給料は韓国よりも安いし、家賃や電気代も自分が払うと聞きました。だから、貯蓄ができないって、日本に行ったネパール人が話していました」

李が話を接ぐ。

「だから、韓国では雇用主の負担も結構あります。

まず、外国人労働者が住む部屋を用意しなければなりません。部屋に消火器があるかないか、女性の場合は鍵がかかるかどうか、当局に写真を送ります。その後、実際に担当者がチェックするためにやって来ます。そもそも、外国人労働者を雇いたいと申請する時に居住場所の写真は添付することが義務づけられています。

あとは、食料では、米は雇用主が支給します。それ以外はアニルが自分で用意しています」

アニルはほとんど自炊するという。スーパーで肉を買ってきて焼くことが多いそうだ。辛いのは苦手なので、ドラマで知った「辛（シン）ラーメン」は辛くて食べられないと笑っていた。ただ、キムチは甘みがあるものは時々口にする。食費と携帯電話利用料、時々買う服などの雑費を除き、給料の80％は母国にいる父親に送金しているという。休みの日はいつもより遅くに起きて、部屋を掃除し、ネパールにいる友だちとオンラインで話すのが楽しみだ。ソウル市内に出かけることはほとんどない。

李が言う。

「知り合いの豚舎で働いていた外国人は週末になるとソウルまで出かけていって、外泊してくることもたびたびだと困っていました。それでも働いてくれる人は他にいませんから、ソウルまで行くためのバイクを買ってくれと言われた時はやむなく購入したそうです。

外国人労働者も若い世代が増えたので、都会に出かけたい気持ちも分かりますがね。だから、きちんと働いてくれる人は本当にありがたい存在なのです」

韓国への出稼ぎは「宝くじ」並みの人気

スタートした2004年、EPSの採用枠は2万5000人だった。08年のリーマンショック後に一時的に落ち込んだものの、それ以降12年からは5万人台を維持してきた。大幅に広がったのは、ここ2年の間のことだ。コロナ禍で外国人労働者が減少し、現場から労働力不足の声が上がると、韓国政府は、22年に採用枠を1万人ほど増加し、6.9万人とした。23年には12万人と2倍に増やし、24年には16万5000人と一気に拡大している。

韓国は、労働者を送り出す各国で根強い人気を誇っている。

25年5月、ベトナムで行われたEPSのための韓国語能力試験には、定員8000人に対し、2万2800人が集まった（「毎日経済新聞」2025年5月7日）。この報道によれば、人気の理由は、やはり高い賃金だ。韓国の農村に行くと自国内で肉体労働をするよりも4倍の給料が受け取れると噂された。また、ブローカーが介在しないEPSは、労働者自身の負担が少ないことも魅力になっているという。農業などの現場で繁忙期のみ働く「季節労働者」についても、応募者は22年から、2年で5倍（約2100人）とこちらも大きく増えている。

カンボジアでも「韓国に行くのは宝くじに当たるようなもの」といわれるほど人気があるという。報じた韓国経済新聞（2024年5月12日）は、もともとは日本に行こうと日本語を勉強していた20歳の若者のこんな話を紹介していた。

「兄が日本で働いていたため、幼い頃から日本語を勉強していたが、目標を韓国に替えたのは家族からの説得でした。日本で働く兄の月収は700ドル（約10万円）でしたが、韓国の農家で働いた叔父の月収は1500ドル（約21万円）でした」

