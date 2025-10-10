俳優の高橋英樹さん（81）が9日、『シニアしごとEXPO2025』のトークショーに登場。若さの秘けつや今の夢を明かしました。

1961年にデビューし、『桃太郎侍』や『三匹が斬る！』など様々な作品に出演してきた高橋さん。現在はバラエティー番組などにも出演し、幅広い活躍を続ける高橋さんですが、“若さの秘けつ”について聞かれると「何にでも興味を持つこと、自分の好きなことをやらせていただいていることに感謝すること。これがやっぱり若くいられるといいますか、そういう秘けつかなというふうには思っています」と明かしました。

また、“今、興味を持っていること”を聞かれた高橋さんは、「私、趣味が多くて、絵を描いたり、書を書いたり、お城が大好きでお城を見に行ったり、日本刀が好きで日本刀を見に行ったり、歴史が好きなもんですから歴史の勉強をしたりと。ちょっと時間が足りないですかね。ありがたいことに書をやりだしたり絵をやりだしたりすると、書や絵の大家の先生たちともお友達になれたりして、非常に友達の枠が広がる。これがとっても素晴らしいことで、今芸術家の人たちとよくお話をしたり、歴史家の先生とお話したりすることが、本当に楽しくてしょうがないです」と、笑顔で話しました。

さらに、「人と人を大事にしていくということが非常に大事だというふうに思いますね。そうすると、自分自身のスキルも上がっていく。自分で孤独になっていくと、それだけやっぱり小さくなっていきますけども。人のエネルギーってすごいですから、なるべく人のエネルギーをもらうってことは大事ですね」と、大切にしていることも明かしました。

また、芸能生活64年を振り返り「“波乱万丈”ってよく言いますけど、私の場合は“順風満帆”でございます。今までずっと同じようなペースで仕事をしてまいりまして。よく体力がもつなっていうぐらい頑張っております」と話した高橋さん。

最後に、“今の夢”を聞かれると、多くの時代劇に出演してきた高橋さんらしく「あと1000人斬りたい。1000人斬るだけの体力と、足腰とかスピード感とか、そういったものを維持するために体を鍛えて、お仕事がきた時に“あと1000人ぐらい斬れるまで頑張りたい”という思いです」と、夢を明かしました。