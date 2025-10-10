タレントの磯野貴理子（61）が8日放送のフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。「認知症の未病」の段階を指摘される場面があった。

腸活評論家の桐村里紗氏が「認知症の未病というのは、実は40代から始まっているんです。脳ドッグとかMRIではまだ萎縮が分からない段階で。認知症の原因となるアミロイドベータというタンパク質、発症する20年前から溜まっていることがわかっているんです」と言うのを聞いた磯野は「認知症と、年を取って名前が出てこないというのの差がわからないんですよね」と明かした。

桐村氏は「それが出てきているんだったら、実は…」と言うと、磯野は「えっ!?みんなも人の名前出てこないでしょ！」と反論した。桐村氏は「貴理子さんの状態が、実は主観的認知機能低下。SCDって言って、認知症の未病の段階なんです。これが40代から始まっているんですよ」と説明した。

すると磯野は「さっき楽屋でEXIT出てこなかった。兼近くんとりんたろー。くんのグループ名なんだっけ？って1分くらい考えた。自分でびっくりした」と明かすと、「EXIT」の2人も「嘘でしょ〜！」と驚きの声。

しかし桐村氏は「それも、軽度の認知機能低下の未病の症状の一つなんですね」としながらも、「その程度なら、生活習慣を改善すれば、MAX41％くらい元に戻すことができるんです」と語った。