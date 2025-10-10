9日に発表された「家計に関するアンケート」で、物価上昇の影響を受けたと答えた家庭が8割を超えました。また、生活費の支出が「増えた」と答えた人は、ひと月あたり平均9636円増えたことがわかりました。

■会社員「飲む回数減ったな」

9日夜、都内の居酒屋で、飲み会を楽しむ会社員たちに最近の「物価高」について聞いてみました。

会社員

「買い物行ってもスーパーで出て行く金額も高い。お財布直撃で」

会社員

「高いですね、なにも」

そのため…

会社員

「飲む回数減ったな」

会社員

「ビールも昔ほど安くないので」

──家で飲む回数が増えた？

会社員

「増えましたね」

酒の回数だけでなく「朝のコーヒー」にも影響が。

会社員

「（コーヒー）豆の量減らして薄いのに慣れてきて」

会社員

「3杯くらい飲んでいたのを朝1杯に減らした」

別のグループでは…。

新卒（20代）

「おにぎりを握って会社に行く」

──外に（ランチに）行くことは？

新卒（20代）

「そんなぜいたくなことはできない」

ランチは我慢だといいますが…。

新卒（20代）

「飲み会は絶対妥協しない」

■年収「増える」回答はわずか14.3％

様々な節約の“工夫”も聞かれる中、住友生命が9日に発表したアンケートによると、物価上昇の家計への影響が「ある」と答えた家庭は約8割。

一方で、年収の見込み額が去年に比べ「増える」としたのはわずか14.3％という結果に。

9日、神奈川県のスーパーでは“工夫”して買い物する人々の姿がありました。

会社員（28）

「食品とかも結構高くなってるので、給料も上がってないので。外食は減っていますね。なるべく自炊をして」

晩ご飯と弁当用の材料を買いに来たという会社員。サラダに使うというキノコを選ぶ際にも、少し悩み…。

会社員（28）

「安いのを選びました。なるべく100円ちょっとくらいのを」

買い物を終えると…。

会社員（28）

「給料上げてもらうしかないのかなって」

■影響を受けた項目…9割以上が「食費」と回答

「物価上昇が家計に与える影響」などについて、9日に発表されたアンケートによると、物価上昇による家計への影響が「ある」と答えた家庭は82.9％。

影響を受けた項目については複数回答で9割以上が「食費」と回答し最多で、電気代、日用品、水道光熱費（電気代以外）、ガソリン代…と続きます。

そして生活費が増えたと答えた53.3％の人の生活費は、ひと月あたり平均で9636円に増加しました。

今年6月に取材した際には、5キロの銘柄米がすべて5000円（税込み）を超えていた横浜市のスーパーでは、以前より価格は落ち着いてきましたが…。

買い物客（30代）

「一時期はパン類といいますか、ご飯を食べたい気持ちを抑えていた時期は、正直ありました」

調査では、コメについて「価格が高すぎて購入を控えたときがあった」と回答した人が2割以上いたという結果も。

■街で聞いた節約術 投資を始めたという人も

一方、家計をやりくりするために「節約」をしているという人は7割以上。そこで『news zero』は、街で聞きました。

「あなたの“節約術”はなんですか？」

パート（20代）

「おコメを減らしてパスタに変更です。安いもやしとか買って、買い足さず冷蔵庫のものでやりくり。出て行く方が多いので、漠然と不安、お金に関しては」

実家暮らしだというカップルは…。

カップル（20代）

「家計簿つけはじめた」

「1か月で使うお金を決める。旅行ここ行きたいねって決めて、いくら必要だねって。次は沖縄行きたい」

さらに「アイスコーヒーを水筒に入れて会社に持って行く」という人が。

会社員（40代）

「外で飲むと高いので水筒に入れてコーヒーを飲む。ビールもコンビニで1本1本買うと高いのでネットスーパーでまとめて買う」

また、「野菜を増やす」「ふるさと納税を活用する」という人。中にはこんな人も…。

会社員（40代）

「いろんなところ歩く。歩いていろんなスーパー回って、自分が好きなものでもスーパーによって値段が違う。あるせんべいがありました、このスーパーは140円、このスーパーは180円、40円違うとだいぶ違うんですよ。電車使ったら金かかるので歩いて」

物価高が続く中、将来のために投資を始めたという人も。

会社員（20代）

「NISA」

会社員（20代）

「（NISAを）勉強しようと思うようになった」

アンケート結果でも、貯蓄額よりも投資額の増加幅が大きくなっていて投資に積極的になっていることがうかがえるということです。

