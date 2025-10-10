¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡É²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡É²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÈÂçÃÀ¤Ê¡É¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¤â¡Ê17Ëç¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ï4th¼Ì¿¿½¸¡ØÎæ¾å³«²Ö¡Ê¥ê¥ó¥·¥ã¥ó¥«¥¤¥Û¥¦¡Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡¢SNS¤Ë¤ÆÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¥¹¥´¥¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¤Î°áÁõ¡ª¡¡¿§¤Û¤ÜÌÚ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¬ÅÄ ¼Ó²Â¡Ê¤ª¤«¤À ¤µ¤ä¤«¡Ë
1994Ç¯2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¿ý»Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²¬ÅÄ¼Ó²Â¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sayaka_okada¡Ë
