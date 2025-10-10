中山秀征

　タレント・中山秀征の妻で元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが、10日までにインスタグラムを更新。息子とのショットを披露した。

　1998年に中山と結婚、現在は4人の息子を持つ白城。今回の投稿では「#サンドブラスト の展覧会も　今日で6日目　毎日　愛着ある作品を見に来て下さり　ありがとうございます　とても嬉しいです　家族も〜」「今日は　三男が学校帰りに寄ってくれました　日曜日には　秀ッチョと次男が」と、三男との2ショットなどを披露。

　ファンらは「美系男子」「素敵」「お母さんそっくり」などのコメントが多数寄せれている。

