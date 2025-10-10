中山秀征の三男が「イケメン」「素敵」「お母さんそっくり」とネット衝撃
タレント・中山秀征の妻で元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが、10日までにインスタグラムを更新。息子とのショットを披露した。
【写真】中山秀征の三男が「イケメン」「素敵」「お母さんそっくり」 次男の姿も！（3枚）
1998年に中山と結婚、現在は4人の息子を持つ白城。今回の投稿では「#サンドブラスト の展覧会も 今日で6日目 毎日 愛着ある作品を見に来て下さり ありがとうございます とても嬉しいです 家族も〜」「今日は 三男が学校帰りに寄ってくれました 日曜日には 秀ッチョと次男が」と、三男との2ショットなどを披露。
ファンらは「美系男子」「素敵」「お母さんそっくり」などのコメントが多数寄せれている。
引用：「白城あやか」インスタグラム（@ayaka.shiraki）
【写真】中山秀征の三男が「イケメン」「素敵」「お母さんそっくり」 次男の姿も！（3枚）
1998年に中山と結婚、現在は4人の息子を持つ白城。今回の投稿では「#サンドブラスト の展覧会も 今日で6日目 毎日 愛着ある作品を見に来て下さり ありがとうございます とても嬉しいです 家族も〜」「今日は 三男が学校帰りに寄ってくれました 日曜日には 秀ッチョと次男が」と、三男との2ショットなどを披露。
ファンらは「美系男子」「素敵」「お母さんそっくり」などのコメントが多数寄せれている。
引用：「白城あやか」インスタグラム（@ayaka.shiraki）