ホロライブ・不知火フレア、消失した『FGO』のデータが復活 運営への感謝のガチャは「大成功！」「神引きしてる」
「ホロライブ」所属のVTuber・不知火フレアさんが、10日までにエックスを更新。消失していたスマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order（以下、FGO）』のデータが復活し、感謝のガチャを引いた。
【写真】『FGO』のデータが復活した不知火フレアさんがガチャで神引き
フレアさんは先日、エックスのサブアカウントでデータ引継ぎに失敗して『FGO』が遊べなくなってしまったと投稿。スマホの再起動やサポート問い合わせも行ったがデータは復旧できず、そのときは「お手上げだー」と諦めかけていた。
この投稿から数日後、フレアさんは本アカウントで「ただいま、私のカルデア 運営さんありがとうございました」とつづり、データが無事に復活したことを報告。同投稿には、運営への感謝を込めたガチャ結果画面も添付されている。
また『FGO』が遊べるようになった彼女にファンからは「おかえりなさい！」「復活良かったーー！」など祝福の声が殺到。さらにガチャの結果には「ガチャも大成功！」「引きがとんでもねぇw」「しれっと神引きしてるの許せないな？？」などのコメントも寄せられていた。
引用：「不知火フレア」エックス（＠shiranuiflare）
