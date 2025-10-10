与田祐希、ヘソ出し姿に絶賛の声「スタイル良すぎてビビる」「金髪最高」
元乃木坂46の与田祐希が9日、自身のインスタグラムを更新。主演ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（10月16日スタート）のポスタービジュアル撮影時のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】与田祐希、スタイル抜群のヘソ出し姿をもっと見る
与田は投稿で、「#死ぬまでバズってろ 主人公の浅野加菜子役を演じさせていただきます！」と報告。「SNSの素晴らしさと怖さを感じられる 今の時代を生きる人に刺さる物語になっているのではないかなと思います 加菜子の狂気と、歪みながらも必死に生きている様を見届けていただけたら嬉しいです」とコメントした。
写真では、ミニ丈のトップスを着用したヘソ出しコーデを披露。金髪姿でスマートフォンを手にセルフィーを撮る様子が収められている。
この投稿にファンからは、「与田ちゃんスタイル良すぎてビビる」「可愛すぎだしスタイル良すぎ」「金髪最高」「ドラマ楽しみ！」といった声が相次いでいる。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
