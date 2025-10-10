◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 第１日（９日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

昨年の日本ツアー賞金王で、今季は米ツアーを主戦場にする金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝が５バーディー、２ボギーの３アンダー、６８をマークして首位と１打差の４位で好発進した。松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は７２で５打差の３４位。６７のマックス・グレーサーマン、バド・コーリー、ブライアン・キャンベル（いずれも米国）が首位に並んだ。大会は予選落ちがなく、４日間で争われる。

米国帰りの金谷の技と気迫が、強風を切り裂いた。「風が強い中、いいプレーができた。自分のベストを尽くして１８ホールをプレーできたし、いいラウンドだった」。台風の影響を考慮しスタートが２時間早まった初日のラウンドで、日本勢最高のスタートを切った。

１１番ではアプローチが寄らず、４メートル残ったパットを決めてセーブした。「難しいホールでスコアを落とさずにプレーできたことは、その後につながった」。パーオン率は全体５０位の５５・５６％ながら、パッティングのスコア貢献度は１位。チャンスは決めきり、しぶとくパーパットを沈めていった。

２１位だったサンダーソンファームズ選手権（ミシシッピ州）を終えて７日朝に帰国したばかり。開幕前日はメンバーに入っていなかったプロアマ戦開始前の午前５時台にスタートして９ホールを回るなど、精力的に調整を続けてきた。この２か月近くで米国と日本を３往復も「好きでやっていることなので」と言い切る。

米ツアーの年間ポイントランクは１３５位で、１００位以内に与えられる来季シード獲得へ正念場を迎えている。残りは今大会を含む５試合。「まだ初日が終わっただけ。また明日いいプレーができるようにしっかり準備したい」。好発進の波に乗る。（高木 恵）