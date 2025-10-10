国産の潜水艦発射型スタンド・オフ・ミサイル量産へ

防衛省は、このたび潜水艦発射型誘導弾および12式地対艦誘導弾能力向上型（艦発型）の量産について、三菱重工と契約が成立したと発表しました。

【コッチも気になる！】これが海自潜水艦「ミサイル垂直発射」研究イメージです

前者は、潜水艦の魚雷発射管から射出するもので、契約日は1か月ほど前の9月1日、契約金額は約29億円です。後者は護衛艦などの水上艦艇から発射するもので、契約日は10月6日、契約金額は約250億円です。なお、12式地対艦誘導弾能力向上型（艦発型）は2027年度中の運用開始を目指しています。

これら2種類の誘導弾は、我が国への侵攻部隊を早期・遠方で阻止・排除するための国産スタンド・オフ・ミサイルです。そもそも軍事的な意味合いでの「スタンド・オフ」とは、敵性勢力が持っているレーダーや対空、対艦など各種ミサイルの脅威の射程外から攻撃できる能力のことになります。

すなわち、敵の反撃が来ない遠い領域から地上目標を攻撃できる能力を指し、2025年現在、この役割は主にミサイルが担っているため「スタンド・オフ・ミサイル」と呼ばれるのです。

防衛省・自衛隊では、すでに陸上自衛隊向けとなる12式地対艦誘導弾能力向上型（地上発射型）や島しょ防衛用高速滑空弾、イージス艦などから発射するアメリカ製の巡航ミサイル「トマホーク」などの導入は進めていましたが、今回それらに加えて国産の潜水艦発射型スタンド・オフ・ミサイルと、水上艦艇発射型のスタンド・オフ・ミサイルが加わることになります

防衛省では、引き続き防衛力整備計画に基づき、各種スタンド・オフ・ミサイルの取得を推進し、スタンド・オフ防衛能力の早期構築を図っていくと説明しています。