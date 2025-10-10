「跡取り？だったら私も跡取りなんだわ」学歴詐称と同居を迫る、義母と彼氏に30代女性が叩きつけた別れ際の一言【後編】

人の考え方には生まれた時代の影響が出るものの、現代とあまりにも認識がズレるとトラブルのもとになる。投稿者の30代女性（静岡県）は彼氏の実家へ挨拶に訪れた際、義母の前時代的な発言に呆れてしまった。

「あなた大学出なんですってね。しかも国立の。うちの子より学歴があるのはよくないから、今後は短大卒か高卒って名乗ってね」「ヨメなんだから、旦那さんを立てないと」

またそれに感化されるように、彼氏も義母の側についてしまう。義実家での同居はしないという事前の約束を反故にされ、

「跡取りなんだから、いずれは同居だよ。我儘言うな」

と高圧的に丸め込まれたところまでは前編のとおりだ。しかしここから女性は痛烈な反撃を開始する。（文：湊真智人）

屁理屈を利用して論破「跡取り？だったら私も跡取りなんだわ」

自身を「跡取り」だと強調する彼氏に対し、女性は手始めにこう言い放った。

「跡取り？だったら私も跡取りなんだわ。だって私は一人っ子。珍しい苗字だし気に入ってるから、苗字は変えないつもり。だから跡取りね。今親が住んでいる家も当然。将来は私のもの。お姉さんがいるあなたとは違うんだわ」

親から子へ、家を継承するという点では性別に関わらず「跡取り」だと主張。続けて女性はこうも訴えた。

「そうだ！跡取り度数でいけば、お姉さんが近所に住んでいるあなたより、うちの方が深刻ね。子どもが生まれたら私の実家で同居しましょ！部屋も一個多いし」

それでも彼氏は「男と女は違う」など時代錯誤な発言を止めることはなく、女性は「その日は強引に」帰ったという。

その後も話し合いの機会を設けたものの、「結婚したら同居」の一点張りで進展は無し。「義母に言いくるめられているんでしょう」と推察した女性は、ここで関係を断つ決心をしたようだ。

「『わかった。じゃあ、同居してくれるお嫁さん探しがんばってね。さよなら』とLINEしました」

結婚観の絶対的なすれ違いを感じた女性は、彼氏からの「鬼電」もブロックし、「やりとりの証拠が残るように」と要件はLINEのみに限定した。

義母「もう貰い手がないわよ」→女性「まともな嫁は来ませんよ」

その後、義母からも電話があり驚きのセリフをぶつけられたという。

「あなたもう30なんだから、うちの子を逃したらもう貰い手がないわよ」

歩み寄るどころか失礼な発言を重ねるだけの義母に、我慢の限界を迎えた女性はこう断言した。

「もうそういう時代じゃないんですよ？まだ昭和を引きずっているようなので忠告しますが、貴女がいる限り、息子さんにはまともな嫁は来ませんよ」

この「忠告」を最後に義母との直接の連絡を断った女性。もはや和解の道は残されていなかったようだ。こうして一連の騒動を振り返った女性は、彼氏との現状を含めてこう書いている。

「考えようによっては、結婚してから本性を現すよりは良かったのかもしれません。彼からはまだLINEが来ていますが、幼稚な理屈ばかりなので、そろそろ『いい加減にしてください』と送ってブロックしようかと思っています」

二人の関係が完全に断たれるのは時間の問題だろう。

