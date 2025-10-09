日産自動車株式会社は、インド市場向けの新型CセグメントSUV「テクトン」のデザインを2025年10月7日に初公開した。

同モデルは、「パトロール」に着想を得た力強いデザインが特徴で、ルノーとの協業によりチェンナイのRNAIPL工場で生産予定。インド国内での販売に加え、輸出も視野に入れており、2026年の正式発表・発売を予定している。

フラッグシップモデルである「パトロール」から着想を得たデザイン インドの『One Car, One World』戦略に基づく第2弾のSUV インドをはじめ、多様な地域のお客さまに新たな価値を提供するC-SUVセグメントの革新モデル

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表執行役社長兼CEO：イヴァン エスピノーサ）は7日、グローバルSUVラインアップの最新モデルとなる日産「テクトン」のデザインを一部公開しました。

2026年に発表・発売を予定している「テクトン」にはC-SUVセグメントに革新をもたらすデザインと技術が詰め込まれています。同車は、インド日産の『One Car, One World』戦略の一環として、ルノーグループとの協業のもとチェンナイにあるRNAIPL工場で生産され、インド市場での販売に加えて、同国より輸出する予定です。

デザインとインスピレーション

「テクトン」は、日産のフラッグシップでハートビートモデルであるSUV「パトロール」からデザインのインスピレーションを受けています。その力強いデザインと、高い信頼性とプレミアムなクラフトマンシップ、そして先進的なテクノロジーを融合した一台です。

フロントには、力強さを象徴するボンネットと、「パトロール」を彷彿とさせる特徴的なC型のヘッドライトシグネチャーを採用しています。堅牢なロアバンパーと組み合わせることで、車格を超えた堂々たる存在感を演出しています。

サイドは、「テクトン」であることがひと目で分かるシルエットで、堂々とした佇まいを見せています。「テクトン」のフロントドアには「ダブルC」型のアクセントが施されており、ヒマラヤ山脈に着想を得た山並みのモチーフが組み込まれています。

リアには、横一文字に点灯する鮮やかな赤色のイルミネーションライトバーが、両端のC型テールランプをつなげることで、堅牢さを強調しています。「テクトン」のネームプレートは、テールゲート下部に大きく表示されています。

日産のグローバルデザイン担当執行職であるアルフォンソ アルバイサは、

「新型テクトンは、当社の伝統的なSUV『パトロール』からデザインのインスピレーションを得ています。現代のお客さまのニーズに合わせて、常識を打ち破り、圧倒的な存在感とスタイリッシュさを兼ね備え、インド市場のみならずグローバルで新たなベンチマークとなるモデルです。そのデザインと品質は、まさに日産のSUV DNAの真髄を体現しています」と語りました。

「テクトン」に込めた日産の想い

「テクトン」という名称は、ギリシャ語で「職人」や「建築家」を意味しています。この名前には、卓越した技術力、優れたパフォーマンス、そして独自のデザインアイデンティティを備えたプレミアムC-SUVとしての想いが込められています。「テクトン」は、キャリアや情熱、ライフスタイルを通じて「自らの世界を形作る」方々に向けた一台です。

「テクトン」はインド日産が市場におけるプレゼンス強化と製品ラインアップ拡充を推進する上で、中心的なモデルとなります。また、成長戦略の一環として、インド日産は販売網の拡大を加速しています。

商品仕様の詳細や輸出先など詳細情報は、今後、適切なタイミングで発表していきます。

