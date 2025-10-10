京都大学特別教授の北川進氏が2025年のノーベル化学賞を受賞することが決まった。北川氏が長年にわたり研究してきた多孔性材料は「MOF（金属有機構造体）」または「PCP（多孔性配位高分子）」とも呼ばれ、気体を吸着する機能性を持つことから、資源の貯蔵・分離での活用が注目されている。

とりわけ、北川氏の開発した多孔性材料は“柔らかさ”に特徴があるという。サイエンスジャーナリスト・緑慎也氏によるインタビューを一部紹介します。（初出：文藝春秋2013年9月号）

柔らかい多孔性材料

従来の吸着剤では、高い圧力をかけて目的の気体を充填させた後、かなり圧力を下げないとその気体を放出させることができなかった。そうなると、吸着と放出のたびに圧力を大きく上げ下げせねばならず、そこに大きなエネルギーを投入しなければならない。なんとかわずかな圧力の変化で効率よく吸着と放出をコントロールできないか。



そこで北川らが考えたのが柔らかい多孔性材料だ。

「これまでのような硬くて丈夫なものではなく、取り込む相手に合わせて変化する多孔性材料があってもいいんじゃないかと考えたんです。ヒントになったのは赤血球です」

体内に取りこまれた酸素を肺から各組織へ運ぶ役目を担っているのは、赤血球に含まれるヘモグロビンだ。ヘモグロビンには効率よく酸素を運ぶ使命がある。だから、ただ酸素を吸着するだけでなく、必要なとき、必要な場所で放出しなければならない。実際、ヘモグロビンの放出効率は高く、ほんのわずか圧力が変化しただけで、多くの酸素をパッと放出することができる。

そこで北川らは、ヘモグロビンをヒントに、2種類の層状の構造を持った骨格を組み合わせ、層がズレて動けるような多孔性材料を開発した。

「これにガスを入れて圧力をかけると、閉じていた孔が開いて取りこまれる。少し減圧すると、孔が閉じてガスが放出される。孔が開くときの圧力を『ゲート圧』といいます。天然ガス（メタン）、酸素、窒素、二酸化炭素など分子の種類によってゲート圧が違うので、これを適宜調整すれば、それぞれの分子を分離できます。我々の材料は、相手の分子に合わせて、ゲート圧の大きさを変えるから、非常に効率よくガスを分離できる。

何度も開いたり、閉じたりすると、壊れるんじゃないかという心配が産業界から寄せられますが、そんなことはありません。実際、実験したところ、出し入れを64万回やっても、ほとんど吸着と放出の性能は落ちませんでした。64万回といえば、従来の分離装置で7年間の稼働に相当します。しかも、分離のエネルギーもコストも従来より大きく下げられる。私がいちばん気に入っている仕事です」

日本が資源大国に

特定の気体を狙い通りに分離する技術を発展させれば、空中から資源を取り出すことも可能になるという。北川の描く未来像は壮大だ。

「植物は35億年前から太陽光を使って空気中の元素を化合物に自在に変え、生命活動を続けてきました。我々の身の回りには窒素、酸素、水素といった資源が無尽蔵にあり、空気と水がこれらの供給源ですから、いくらでも取ってこれるのです。人間も空気中から資源を取り出せるはず。

実際、20世紀の初め、ドイツの化学者フリッツ・ハーバーは空気中の窒素をアンモニアに変える方法を見つけました。その基礎技術を応用して、BASFのカール・ボッシュが、アンモニアの量産を可能にした。これが空中窒素固定の技術です。今、地球上に70億人を超す人類が生きていけるのも、ハーバー・ボッシュ法で作られた窒素肥料のおかげといってもいいくらいです」

こういって北川教授が筆者に見せてくれたのが、ある論文からとった木の年輪の写真だ。25年間放置した後、10年間、窒素肥料を与えた木を輪切りにしてみると、最初の25年の年輪の幅に対して、後の10年の年輪の幅は何倍も広く、窒素肥料がいかに生長にとって重要か一目瞭然だった。

「これから必要なのは、空中炭素固定の技術でしょう。これまでは主に地下資源の石油、石炭、天然ガスをエネルギー源として使ってきました。しかし、石油はいずれ枯渇するといわれている。そこで、アメリカの化学者ジョージ・オラーさんはメタノール・エコノミーを提唱しています」

メタノール・エコノミーの材料として必要なのは、二酸化炭素と水だ。

