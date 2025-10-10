パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘をめぐり、イスラエルとイスラム組織ハマスが和平案の第一段階に合意したことを受け、イスラエルは、閣議で正式に和平案を承認する見通しです。

イスラエルは日本時間9日夜から閣議を開いていて、エジプトでハマスと合意した和平案を正式に承認する見通しです。

イスラエル政府の報道官は9日、閣議後、24時間以内に、ガザ地区で停戦が実施され、イスラエル軍は部分的に撤退するものの、ガザ地区の53％は引き続き掌握するとしています。また、そこから72時間以内に、人質が解放されると述べています。

一方、ハマスの幹部も改めて恒久的な停戦を始めるための合意に達したと話しました。ガザ地区での戦闘は永久に終結したとする保証を、アメリカやアラブ諸国の仲介国から得たと話しています。

ガザ地区で避難生活を送るジャーナリストの男性は合意を受けて「戦闘終結への期待に人々は大きな歓喜に包まれた」「これまでに比べ攻撃が減り、飛行機の音も聞こえない」と喜びを語っています。

ただ、ハマスの武装解除などについては議論されておらず、今後、完全に戦闘が終結するかは不透明です。