「うち（大成建設）と安倍、菅政権とは非常に良好な関係を結んできました。安倍政権下では、東京五輪・パラリンピックのメイン会場となった国立競技場の建設を受注することができました。しかし、その一方、リニア中央新幹線の工事では談合事件に直面し、えらく苦労しました。やはり企業活動と政治は切り離せないのです」

ノンフィクション作家・森功氏の取材に、そう語ったのは、大成建設の山内隆司前会長（79）である。2007年から同社の社長と会長を16年間務め、「大成建設の天皇」と呼ばれた山内氏。『文藝春秋』11月号（10月10日発売）から、森氏執筆による山内氏の“独占告白連載”がスタートした。



前代未聞の前会長追放劇

この連載では、安倍晋三政権から菅義偉政権下において、大成建設が国策と共に歩んで実績を積み上げてきた実態が浮き彫りにされる予定だ。連載第1回は、いわば序章。山内氏が今年4月に古巣である大成建設、及び相川善郎社長を相手取って起こした民事訴訟にいたるまでの社内抗争が描かれている。山内氏は昨年、名誉顧問の職を突然解かれた。なぜ“天皇”は解任されたのか。

事のあらましはこうだ。2023年3月に会長を退任した山内氏は翌月、名誉顧問に就任した。この間、大成建設の業績は悪化していく。相川氏が社長に就任した21年3月期決算まで大手ゼネコンの中でトップだった時価総額は、鹿島建設、大林組に抜かれ、3位に転落した。

《本日17：30を目途に執務室からご退出ください》

山内氏は折に触れて相川氏に経営再建についてアドバイスしてきたが、業績は改善しなかった。業を煮やして、昨年6月には株主総会の場で直接、議長である相川氏の経営責任を質したこともあった。山内氏と相川社長の溝は深まり、ついに前代未聞の前会長追放劇が起こる。

〈昨年7月30日のことである。正午前、副社長の岡田正彦が監査役の林隆と連れ立ち、山内のいる名誉顧問室を訪れた。A4用紙1枚の書面を差し出した。そこには、次のような言葉が書かれている。山内は思わず目を見開いた。

《本日17：30を目途に執務室からご退出ください》〉

山内が言う。

「大成建設に縁もゆかりもない人間ならいざ知らず、私は社長、会長として16年も会社に尽くしてきたつもりです。あまりにひどい話でしょう。口封じのために早く山内を追い出そうとしたのでしょうけれど、ある意味、これは墓穴を掘っているのではないでしょうか」

結果、山内は今年4月18日付で大成建設と相川氏を提訴。地位確認等請求という民事事件で、要するに、名誉顧問としての復職を求める裁判である。

発売中の月刊「文藝春秋」11月号、および月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」では、森功氏による「大成建設の天皇、大いに語る」を掲載。山内氏が株主総会に出席し、相川社長の経営責任を直接質した場面の詳細や、解雇6日前の昨年7月24日に、大成建設が山内氏に対して送った「当社の経営に一切介入しないこと」などとした申し入れ書の内容についても詳述している。

